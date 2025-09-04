21 Kutatóközpont: A Tisza Párt kicsit gyengébb egyéniben, mint listán

Fidesz;közvélemény-kutatás;képviselőjelöltek;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;

2025-09-04 17:33:00 CEST

A tudatos szavazatmegosztók száma pedig nagyon alacsony.

A 21 Kutatóközpont készített egy felmérést arról, hogy a képviselőjelöltek közül kire voksolnának a választók, a 24.hu beszámolója szerint pedig ennek eredményeiből kiderült: bő fél évvel a választás előtt nagyon alacsony a tudatos szavazatmegosztók száma, kevesen tervezik, hogy eltérő listás és egyéni voksot adjanak le, hiszen majdnem ugyanaz a két számsor. A Fideszre egyéniben 27 százalék szavazna, listán 26 százalék, míg a Tiszára egyéniben 33 százalék, listán 34 százalék. A Tisza tehát kicsit gyengébb egyéniben, mint listán.

A felmérés egyelőre a jelöltek ismerete nélkül készült el, valamint országos kutatásként nem is tudtak a helyi ügyekre rákérdezni, a szavazatmegoszlást viszont vizsgálta a felmérés. Ez a két kérdés hangzott el:

Amennyiben most vasárnap lennének az országgyűlési választások Ön melyik pártra szavazna? Kérem, külön jelezze, ha nem menne el szavazni!

Köszönjük a listás szavazatra adott válaszát – most az Ön lakóhelyének választókerületi szavazatáról kérdeznénk. Melyik párt egyéni képviselő-jelöltjére szavazna az Ön választókerületében?

A kutatóközpont szerint az adatok alapján olyan erős a polarizáció, és olyan alacsony a jelöltek ismertsége, hogy sokan csak aszerint szavaznak, hogy „Orbán, vagy nem Orbán”.

A közleményben az áll, a Fidesz és a Tisza közötti különbség mérséklődésének oka, hogy a kormánypártiak nagyobb arányban ragaszkodnak a saját jelöltjeikhez. Szerintük a figyelemre méltó inkább az:

a tiszások 91 százaléka még úgyis a Tisza jelöltjére szavazna, hogy nem tudja, ki lesz az. A fideszesek között ez az arány 94 százalék, de itt nagyrészt ismertek a jelöltek.

A Fidesznek egyébként a bizonytalanoknál és a Mi Hazánknál vannak tartalékai az egyéni jelölteknél. Összességében tehát

országos szinten minimális, de a Fidesz számára kedvező irányban tér el az egyéni szavazási szándék a listástól.

A hibrid adatfelvétel augusztus 27. és 31. között zajlott, ezer fő megkérdezésével. A válaszadók SMS-ben kapták meg az online kérdőívhez vezető linket, a 65 év feletti válaszadók politikai preferenciáját telefonos módszerrel kérdezték le a kutatók.