Az osztrákok úgy vélik, Takács Péternek csak a saját honfitársait kellett volna megkérdeznie, akkor nem tett volna méltatlan kijelentéseket

2025-09-15 08:16:00 CEST

A történtek miatt bocsánatkérést várnak Orbán Viktor miniszterelnöktől. A Belügyminisztérium közölte, a burgenlandi mentőkkel továbbra is szándékukban áll együttműködni, amint az informatikai rendszerük fejlesztése megtörténik.

Bocsánatkérést vár Orbán Viktortól az osztrák Burgenland tartomány Takács Péter kijelentései miatt. A történtek ellenére fontosnak tartják a szomszédos országokkal való együttműködést, ami szerintük a kölcsönös tiszteleten kell, hogy alapuljon – derül ki az RTL Híradóból.

Mint megírtuk, az ügy előzménye, hogy Takács Péter a Fidesz-frakció Harcosok Órája című podcastjében arról beszélt, hogy a burgenlandi mentőautókban nincs se GPS, se online mentővezérlés, és mágnestáblán követik, melyik jármű éppen hol jár. Majd felhozta, hogy van most egy együttműködés a burgenlandi és a magyar mentősök között, és amikor az osztrák mentősök meglátták a magyar kollégák járművét, ámultak annak felszereltségén. – Nekünk első lépésben a burgenlandi mentők színvonalát uniós pénzből fel kell húzni a magyar mentők színvonalára, hogy a mentési rendszerünket össze tudjuk hangolni – fogalmazott a műsorban Takács Péter. Az osztrák tartományi elöljáró ezt különösen sértőnek találta, elfogadhatatlannak és provokációnak nevezte.

Az államtitkár szavait Burgenland tartományának vezetője tényszerűen hamisnak, a munkatársaikkal szemben tiszteletlennek és a partnerségi együttműködéshez méltatlannak nevezte, ezért levelet írt a miniszterelnöknek. Az RTL Híradónak Robert Hergovich kormányzati koordinátor azt mondta, nyilvános helyreigazítást kérnek Orbán Viktortól.

– A miniszterelnöktől bocsánatkérést várunk, és mindenekelőtt azt, hogy Orbán úr helyesbítse a kijelentést

– fogalmazott, hozzátéve, szerinte ez indokolt és szükséges is.

Kiemelte, a történtek ellenére fontosnak tartják a szomszédos országokkal való együttműködést, ami szerintük a kölcsönös tiszteleten kell, hogy alapuljon. Hozzáfűzte, Burgenlandban Európa egyik legjobb mentőszolgálata működik. – A mentőszervezeteink digitálisan felszereltek, modernek, és rendkívül hatékonyan működnek. Mentőseink pedig magasan képzettek és nagyon elkötelezettek. Hetente sok magyar állampolgárt szállítunk Burgenlandon belül, de Magyarországra is. Az államtitkárnak tehát csak a saját honfitársait kellett volna megkérdeznie, akkor nem tett volna ilyen kijelentéseket – jegyezte meg.

Az RTL Híradó megkeresésére a Belügyminisztérium közölte, a burgenlandi mentésirányítási rendszer informatikailag nem kompatibilis az Országos Mentőszolgálat által használttal. Ezért először a Niederösterreich-i mentőkkel valósítják meg az együttműködést, akik hasonlóan fejlett informatikai rendszerrel rendelkeznek. A burgenlandi mentőkkel továbbra is szándékukban áll együttműködni, amint az informatikai rendszerük fejlesztése megtörténik.