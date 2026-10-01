Az Európai Bizottság figyeli az autópálya-üzletet

A 2014-es EU irányelv előírásai többek között kimondják, hogy az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek törekedniük kell az odaítélési eljárás átláthatóságának a biztosítására.