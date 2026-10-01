Az új kormány feladata a leromlott közúthálózat fejlesztése kell, hogy legyen, ám ez horribilis összegbe kerül.
Nincs rá garancia, hogy a konstrukció kitart a szerződésben rögzített ideig.
A 2014-es EU irányelv előírásai többek között kimondják, hogy az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek törekedniük kell az odaítélési eljárás átláthatóságának a biztosítására.
A hatástanulmányból kiderült, hogy az útépítések miatt egy hatvan hektáros zöldmezős terület elzárása mellett, jelentősen megnőtt volna a külföldi gépjárművek forgalma, emiatt emelkedne a zaj- és légszennyezés