Donald Trumpnak sikerült kimondania, amit Orbán Viktornak magától még nem, vagyis hogy Oroszország agresszor

2025-09-15 17:29:00 CEST

Az amerikai elnököt az indította őszinte beszédre, hogy az Ukrajna ellen több mint három és fél éve indított háborúban csak a múlt héten nyolcezren haltak meg, legtöbben az orosz oldalon.

Donald Trump végre Oroszországot bélyegezte meg az Ukrajna elleni háborúban, tovább erősítve ezzel Moszkvával szembeni álláspontját – írja a Politico arról, hogy az Egyesült Államok elnöke az ukrán és orosz csapatveszteségekről szólva újságírók előtt még vasárnap kijelentette: – 8000 katona halt meg ezen a héten, mindkét országból. Többen Oroszországból, de ha te vagy az agresszor, többet veszítesz. A lap felidézte az amerikai elnök korábbi, hajthatatlannak tűnő álláspontját, amely elutasított minden olyan hivatalos kezdeményezést, amely agresszorként ítélte el a Vlagyimir Putyin vezette államot.

Donald Trump korábban nem ítélte el Oroszországot az invázió miatt, kormánya pedig februárban Oroszország és Észak-Korea mellé állt, amikor elutasította az ENSZ Ukrajna területi integritását támogató és Oroszországot elítélő indítványát. Az Egyesült Államok kifogásolta a G7 februári nyilatkozatát is, amelyben Oroszországot agresszornak nevezték. Áprilisban még Ukrajnát hibáztatta a háborúért, úgy nyilatkozva: – Nem kezdesz háborút valaki ellen, aki hússzor akkora, mint te, majd reménykedsz, hogy az emberek rakétákat adnak neked.

A Politico emlékeztetett, Donald Trump Kremllel kapcsolatos álláspontja megváltozott a nyáron. – Hét háborút akadályoztam meg, és azt hittem, ez könnyű lesz számomra, de ez nehéznek bizonyult – mondta Trump vasárnap az orosz invázióra utalva, és arról is beszélt, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök annyira gyűlölik egymást, hogy levegőt sem képesek szívni egy légtérben. Azt is kifejtette, hogy még szigorúbb szankciókra készül Oroszország ellen, de csak azután lépne, hogy az Európai Unió is megteszi ezt együtt az orosz olaj vásárlásának leállításával. – Magyarország és Szlovákia az EU legnagyobb orosz energiavásárlói, és ellenezték az Európai Bizottság azon erőfeszítéseit, hogy azokat fokozatosan kivonják a piacról – emelte ki a lap, hozzátéve, hogy múlt pénteken Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere éppen a Politicónak adott interjújában azt nyilatkozta, hogy ki akarják szorítani az összes orosz gázt. Mint az amerikai politikus fogalmazott: – Minél jobban meg tudjuk fojtani Oroszország azon képességét, hogy finanszírozza ezt a gyilkos háborút, annál jobb mindannyiunknak.

Orbán Viktor, aki magát Donald Trump nagy barátjának tartja, önmagától nem volt hajlandó kimondani, amit most az amerikai elnök megtett. A 24.hu idén február 3-án Orbán Viktornak a svájci Neue Zürcher Zeitungnak adott interjújából idézett. E szerint az interjúban a magyar miniszterelnök háborús agresszorként említette Oroszországot, mire a riporter megkérdezte tőle, hogy személyesen is így vélekedik-e. Orbán Viktor rövid szünet után úgy felelt, a kérdés eldöntését hagyják a történészekre. – Én politikus vagyok, és erről született egy uniós döntés. Ez arra kötelez, hogy »orosz agresszióról« beszéljek – jelentette ki a magyar miniszterelnök.