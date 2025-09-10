„Ezek orosz drónok voltak?” - Orbán Viktor a maga módján ismét kiállt Lengyelország mellett

Orbán-kormány;Lengyelország;Orbán Viktor;Orbán Balázs;orosz drónok;

2025-09-10 16:36:00 CEST

A miniszterelnök emlegette kicsit a lengyel-magyar barátságot is, amit épp az Orbán-kormány taszított mélypontra.

Videóbejegyzést tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben a ma Lengyelország légterét megsértő 19 orosz drón témájában tartott kormányülésről számolt be. „Ezek orosz drónok voltak?” - tette fel a kérdést a kormányfő, mire valaki megerősítette neki, hogy „ezek minden valószínűség szerint orosz drónok voltak”.

Orbán Viktor az oroszoknak való megadást favorizáló nyilatkozatával kitűnő Orbán Balázzsal az oldalán úgy folytatta, úgy összegzik az álláspontjukat, hogy szolidárisak Lengyelországgal és Lengyelország mellett állnak. Hangsúlyozta, van egy EU- és NATO-szövetséges ország, ahová „így vagy úgy”, de „idegen katonai eszközök kerültek”.

A miniszterelnök korábban már közölte, hogy Magyarország szolidaritást vállal a lengyelekkel, miután több drón hatolt be a NATO- és V4-szövetséges ország légterébe. Tweetjében csak az nem szerepelt, hogy orosz drónokról volt szó.

„Lengyelország légtere és területe sérthetetlen. A lengyelek ebben ránk mindig számíthatnak” - jelentette ki videóbejegyzésében. Hangsúlyozta továbbá a történelmi lengyel-magyar barátságot is, ami némileg ironikus annak fényében, hogy ezt a valóban történelmi távlatokba nyúló barátságot épp az Orbán-kormány rombolja le az elmúlt években. A lengyel-magyar kapcsolatok már az előző, Morawiecki-kormány alatt is visszaestek, épp a magyar kabinet látványos oroszbarátsága miatt. Az elmúlt hónapokban azonban sikerült minden korábbinál mélyebbre lökni a viszonyt, miután az Orbán-kabinet politikai menedékjogot adott Marcin Romanowskinak, a hazájában korrupcióval vádolt volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek.

„Egy háború árnyékában élni veszélyes dolog. Magyarország ezért áll ki következetesen a béke mellett”

- fűzte hozzá bejegyzéséhez Orbán Viktor.