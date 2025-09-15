Új vajdasági magyar szervezet alakult, tagjainak elege lett a Vučićot és Orbánt egyszerre kiszolgáló VMSZ-ből

Vajdaság;Szerbia;Orbán Viktor;VMSZ;vajdasági magyarok;Aleksandar Vučić;

2025-09-15 16:45:00 CEST

A határon túli magyarok valódi érdekképviseletét szeretnék megvalósítani.

Úgy tűnik, nyáron a saját kezükbe vették a sorsukat azok a vajdasági magyarok, akik nem szívlelik sem Szerbia autokrata vezetőjét, Aleksandar Vučićot, sem az Orbán-kormányt, sem a két rezsimet egyszerre kiszolgáló Vajdasági Magyar Szövetséget (VMSZ) - számolt be róla a 444.

A lap felidézi, hogy Szerbia lassan egy éve forrong: az újvidéki vasútállomás 16 ember halálát okozó tragédiája a társadalom jelentős része számára egyértelművé tette a szisztematikus korrupció káros hatásait, ennek megfelelően azóta kitartóan követelik a Vučić-rendzer felszámolását. A hatalom hol ígérgetéssel, hol fenyegetéssel igyekszik letörni az elégedetlenséget, mindeddig sikertelenül. A diákokat fasisztának, usztasának, külföldi ügynököknek nevező szerb elnök azonban egyvalakire most is számíthat: Orbán Viktorra, aki a rendszer propagandájának megfelelően visszhangozta azt a konteót, miszerint a diákok nem maguktól lázadtak fel.

A VMSZ pedig mindkét hatalmat elkötelezetten szolgálja, mindeközben pedig a vajdasági magyarok száma 2011 és 2022 között drámaian, 254 ezerről 184 ezerre csökkent - idézi fel a lap, bár az természetesen nem igazolt, hogy e brutális mértékű elvándorlásban konkrét szerepe van-e ennek a politikának. Mindenesetre most Vajdasági Magyar Plénum (VMP) néven szerveződni látszik az a világ a határon túli magyarságban, ami ezen a spektrumon kívül esik.

A szervezet elnöke Surányi Zoltán, a Vajdasági Televízió korábbi munkatársa, producer, szerkesztő. Alelnökei Cservenák Péter, szülész, nőgyógyász, Csányi Erzsébet, egyetemi tanár, a többi elnökségi tag pedig Kapitány Attila, egyetemi tanár, valamint Vanger László, mesterséges intelligencia-rendszertervező.

A Szabad Magyar Szó korábban idézte a VMP közleményét, eszerint a toborzás és a megelőző találkozások, eszmecserék eredményeként világossá vált, hogy a vajdasági magyarság egy részében él a vágy az országban zajló tiltakozási hullámban való tevőleges részvételre nemcsak egyéni, hanem kollektív, szervezeti, intézményes formában is.

„A VMP ennek a szellemi-morális-világképi törekvésnek a reprezentációja végett jött létre. Elfogadhatatlannak tartjuk az ország értékeinek és stabilitásának huzamos ideje folyó pusztítását, az intézmények, szakmai közösségek és polgárok jogainak és integritásának hatalmi represszió általi veszélyeztetését, a pártpolitikai diktatorikus kisajátítás, megfélemlítés, erőszakos leigázás és egyszólamúság minden formáját, a klientúra-társadalom elharapózását, Vajdaság gazdasági-szellemi elsivatagosítását. A pártpolitikai önkény – a propagandizmus és médiasötétség segítségével – egy pszeudovilágot épít, vulgáris eszközöket vet be, amivel szemben az ellenállás megkerülhetetlen” – áll a közleményben.

A szervezet egyebek közt a jogállam helyreállítását, fenntartható fejlődést, médiaszabadságot, a munkás-, ember- és kisebbségi jogok érvényesítését követeli. Mint közölték, a vajdasági magyarság tényleges és hatékony érdekképviseletére törekednek: céljuk a modern nemzeti identitásfogalom, a szakmai kompetencia és a tudásalapú társadalomfelfogás képviselete; a támogatások, pályázati források és munkahelyek pártpolitikai befolyás alóli felszabadítása.

A szervezet egyik alelnöke, Cservenák Péter topolyai szülész-nőgyógyász jelenleg is tagja a topolyai képviselő-testületnek az ellenzéki Zöld Baloldali Front színeiben. Ő elmondta, 2011-ben ábrándult ki a VMSZ-ből, amikor a magyar párt által dominált Magyar Nemzeti Tanács menesztette Pressburger Csabát, az egyik legfontosabb vajdasági magyar sajtóorgánumnak számító Magyar Szó főszerkesztőjét. „Ez az újság még Milošević idején is független tudott maradni, de kinyírták” - idézte fel, hozzátéve, azóta nem vesz Magyar Szót.