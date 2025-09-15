Keretmegállapodás született az Egyesült Államok és Kína között a TikTok ügyében

Kína;Egyesült Államok;Donald Trump;keretmegállapodás;TikTok;

2025-09-15 16:02:00 CEST

Donald Trump szerint a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalások nagyon jól alakultak, és megállapodás is született „egy bizonyos cégről”, amelyet az ország fiataljai nagyon szerettek volna megmenteni.

Donald Trump hétfőn kijelentette, hogy a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalások nagyon jól alakultak, és utalt arra, hogy megállapodás született az amerikai TikTok tulajdonjogával kapcsolatos kérdéseinek rendezéséről – írja a Reuters.

„Megállapodás is született egy bizonyos cégről, amit az ország fiataljai nagyon szerettek volna megmenteni” – írta Donald Trump a saját mikroblog-portálon, a Truth Socialön. Az Egyesült Államok elnöke azt is közölte, hogy pénteken még beszélni fog Hszi Csin-ping kínai vezetővel.

Trump bejegyzésének alapja egy madridi, részben vámokról és gazdaságpolitikai kérdésekről szóló találkozó volt, amelyen Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kínai tisztviselőkkel, köztük He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettessel tárgyalt. Scott Bessent a hírügynökség beszámolója szerint újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államok és Kína keretmegállapodásra jutott a rövid videós platform ügyében, további részleteket azonban nem közölt.

A megállapodás lehetővé tenné a TikTok számára, hogy továbbra is működjön az Egyesült Államokban, ahol szeptember 17-től bezárás fenyegetné, ha nem kerül amerikai tulajdonba. Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő szerint a TikTok számára a keretmegállapodás véglegesítésére szabott határidő röviddel meghosszabbodhat. A kínai kormány nem erősítette meg azonnal Trump és az amerikai tárgyaló delegáció kijelentéseit.

A Trump-kormányzat áprilisban közölte, hogy újabb 75 nappal meghosszabbítja a kínai ByteDance tulajdonában álló TikTok amerikai működését annak érdekében, hogy véglegesítsék a platform felvásárlását. Amennyiben ezt a határidőt nem sikerül tartani, ismét leállíthatják a TikTokot az Egyesült Államokban. A ByteDance-t törvény kötelezi, hogy értékesítse az alkalmazást az Egyesült Államokban működtető érdekeltségét. A törvényt azért léptették életbe, mert aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az alkalmazás visszaél a felhasználók adataival.

A kínaiak ezzel nem értettek egyet, és január 19-én, egy nappal a tiltás előtt maguk kapcsolták le az appot az USA-ban. Az amerikai elnök korábban közölte, azt szeretné, hogy az Egyesült Államok egy vegyes vállalkozás keretében 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezzen a közösségimédia-platform fölött. Trump azonban folyamatosan halogatta a TikTok sorsának eldöntését, második hivatali ideje alatt háromszor hosszabbította meg a határidőt – a következő szeptember 17-én járna le.