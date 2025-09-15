A svéd atléta a tokiói atlétikai világbajnokságon megvédte a címét, majd 6 méter 30 centimétert ugrott.
A felmelegedés alapjaiban fogja megváltoztatni a nyári szabadtéri sportolást és sporteseményeket is.
Egyúttal jelezte, a főváros támogatása nélkül nem lett volna atlétikai világbajnokság.
Rengeteg kép az augusztus 19-27. között tartott megméretésről.
A miniszterelnök azt reméli, hogy a béremelkedések üteme hamarosan utolérheti az inflációét.
Tekintse meg, hogyan tekintették meg Orbán Viktor kollégái és barátai az atlétikai vb-t. Bónuszként mutatunk a fotósok miatt elégedetlenkedő Orbán Ráhelt és Tiborcz Istvánt.
Ez a hazai világbajnokság első magyar érme.
Ígéretéhez híven megjelent Karácsony Gergely is. A 4x400 méteres amerikai vegyes váltó.
Le is fotóztuk, akit lehetett. Galéria.
A szervezők a villámlás miatt nem akartak kockáztatni.
A férfi 20 kilométeres gyaloglás szombaton 8:50-re kiírt versenye 10:50-kor kezdődik a Hősök terén. Halasztották a stadionbeli kezdést is.
Gyulai Miklós, az atlétikai szövetség elnöke szerint hosszú távú befektetés a világbajnokság, a budapesti rendezést pedig nem csak eredményekben és forintban lehet mérni.
Az elszálló kiadások miatt csak a földkerekség leggazdagabb városai vállalják a terheket, illetőleg azok az autokráciák, amelyek számára a presztízs és az önnön nagyság igazolása előbbre való, mint egyéb jóléti intézkedések.
Ugyanis az Orbán-kormány megerősítette, hogy betartja a vállalásait, amelyektől egyszer már visszalépett.
És ez csak az első nap volt. A munkában a civil önkéntesek mellett az OBI, a MÁV, a BKK és a BKV mellett a ferencvárosi, valamint a Fővárosi Önkormányzat is részt vett.
Bemutatták az atlétikai világbajnokság kabaláját, Youhuu-t, a rackajuhot, ami hazánkat fogja képviselni az eseményen. A figuráról egy művészettörténészt, egy karikaturistát és egy grafikust kérdeztünk.
Már a vizes vb alatt is volt ilyen privilégiuma a szervezőknek.
Elsőként a Népszava írta meg, hogy a volt híradós válthatja a poszton Deutsch Tamás öccsét, Deutsch Pétert.
A főváros minden lehetséges eszközzel blokkolni, lassítani fogja a kínai egyetem építését, abban bízva, hogy 2022-ben egy új kormány le is állítja azt.
Már meg is jelent az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben.
Usain Bolt csak harmadik lett a férfiak 100 méteres döntőjében, ám a legnagyobb üdvrivalgást így is ő kapta a több mint hetvenezer nézőtől.
Egy világcsúcs még jutott a pekingi atlétikai világbajnokság végére. Az amerikai olimpiai bajnok Ashton Eaton 9405 pontot gyűjtött tízpróbában, ezzel megdöntötte az eddigi 9039 pontos rekordot, amit ugyanő állított fel még 2012-ben. Győzelméhez nem férhetett kétség. Különösen futásban tarolt. 100 méteren figyelemre méltó 10,23 másodpercet ért el, amire még nem volt példa tízpróbában a vb-k történetében. De a 400 méteres eredménye – pontosan 45 másodperc – is önmagáért beszél. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IIAF) 100 ezer dolláros prémiumot adott Eatonnak a világcsúcsért.
Baji Balázs 110 méter gáton bejutott az elődöntőbe a pekingi atlétikai világbajnokságon. A magyar versenyző 13,45 másodperccel, harmadik helyezettként ért célba, továbblépve a mai második körbe. A szám olimpiai bajnoka, Merritt jövő kedden veseátültetésen esik át.
A kenyaiak sikeréről szólt a pekingi atlétikai világbajnokság negyedik versenynapja, miután nyertek a férfi 400 méter gáton, és a férfi 800 méteren. Előbbi döntőjében Nicholas Bett mellett honfitársa, Boniface Mucheru Tumuti is jól futott az elején. A célegyenesre fordulva szorosnak tűnt a csata, viszont Bett szenzációs egyéni csúccsal, 47,79 másodperccel, a világ idei legjobbjával győzött az orosz Gyenyisz Kudrjavcev és a bahamai Jeffery Gibson előtt. Kenyaiak a világbajnokságok történetében csak 400 méternél hosszabb távú versenyeken nyertek eddig.
Az olimpiai bajnok Pars Krisztián negyedik lett kalapácsvetésben a pekingi atlétikai világbajnokságon. A kétszeres vb-második dobó formán kívül versenyzett sérülései miatt. A döntőben elért legjobbja 77,32 méter volt, de riválisai sem remekeltek, így az utolsó kör végéig a bronzérmes pozícióban állt. Wojciech Nowicki aztán 78,55 méterig repítette a kalapácsot, így övé lett a harmadik hely. Pars világversenyen a 2009-es berlini vb óta először nem lett érmes.
Szombaton kezdődik a pekingi atlétikai világbajnokság. A magyar csapatból a súlylökő Márton Anitától, a diszkoszvető Kővágó Zoltántól és a kalapácsvető Pars Krisztiántól remélhetjük a legjobb eredményeket. A vb csúcsversenye a 100 méteres síkfutás döntője lesz, ahol óriási viadalra van kilátás a jamaicai Usain Bolt és az idei év eddigi legjobb sprintere, az amerikai Justin Gatlin között.