„Ők most egy picit fellélegezhetnek” – Tízen kaptak méltányosságot 72 ukrán menedékes közül

Ukrajna;menekültek;Magyar Helsinki Bizottság;méltányosság;

2025-09-16 07:33:00 CEST

A többiek ügyében ismét bíróságra viszi az ügyet a Magyar Helsinki Bizottság – tudta meg lapunk.

72 ukrán menedékes közül tízen kaptak méltányosságot, tehát számukra újra jár a lakhatási támogatás, viszont a többiek ügyében újra bíróságra megy a Magyar Helsinki Bizottság – tudta meg a Népszava Győző Gábortól, a szervezet ügyvédjétől.

Itt érdemes felidézni 2024. augusztus 21-től már csak azoknak a menedékeseknek jár az állami lakhatási támogatás, akik Ukrajna olyan területéről érkeztek, ahol konkrét harcok dúlnak. A támogatás összege napi bruttó 5000 forint, amit az érintettek szállásadója kap meg.

Hogy mi számít háborús területnek, azt az Orbán-kormány, pontosabban Pál Norbert az orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztos, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi- és Szijjártó Péter külügyminiszter dönti el. Az így elkészült listát minden hónap 10-ig a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium oldalára kell feltölteni. Annak ellenére, hogy múlt hónapban Munkácson is becsapódott egy rakéta, a jelenleg érvényes dokumentumban továbbra sem szerepel Kárpátalja, most is ugyanaz a 13 ukrán megye szerepel, mint a tavaly július 1-én először feltöltött listán.

A rendelet hatályba lépését megelőzően a már Magyarországon élő érintett menekültek július 10-ig mindössze hatnapos határidővel (mivel a területi lista július 4-én került nyilvánosságra) nyújthattak be méltányossági kérelmet, hogy augusztustól is fennmaradjon a lakhatási jogosultságuk. A kérelem elbírálásáról Pál Norbert egy személyben dönthetett. A kormánybiztos 1486 méltányossági kérelemből 1202-t utasított el. A rendelet miatt utcára tett ukrán menedékesek ügyét viszont nem hagyta annyiban a Magyar Helsinki Bizottság. Uniós jogra hivatkozva kérte, hogy a családoknak elutasított méltányossági kérelmüket elutasító döntést semmisítse meg a bíróság. A felperesek közt akadt akit hat gyerekkel tettek ki a szentesi Inkubátorházból, de a Kocsról kilakoltatottak között is 55 gyermeket és 17 nőt képviselt a szervezet, összesen 72 főt, amiből az idő múlásával páran lemorzsolódtak.

A perek során az alperes (Pál Norbert kormánybiztos) azt próbálta elérni, hogy ne a Közigazgatási Bíróság tárgyalja az ügyet, mondván a méltányossági kérelmek nem közigazgatási döntésnek minősülnek, vagyis ennek értelmében a kormánybiztos nem köteles indokolni a döntését. A bíróság azonban másként látta, így arra kötelezte Pál Norbertet, hogy a perben érintettek esetén újra bírálja el a méltányossági kérelmeket, és döntését ezúttal indokolja is. Győző Gábor a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje elmondta, a családok többsége most sem kapott méltányosságot, pedig mindannyian rászorulnak a segítségre. – Az ő esetükben megyünk megint a bíróságra, mert elfogadhatatlan, hogy a hazájukból elüldözött családok utcára kerüljenek. Vagy arra kényszerüljenek, hogy vissza kelljen térniük a háborús Ukrajnába – mondta lapunknak, majd hozzátette, 10 fő esetén mégis csak pozitívan döntött Pál Norbert.

– Ők most egy picit fellélegezhetnek. Mindez is azt bizonyítja, hogy igazunk volt, amikor a kormánybiztos döntéseit bíróságon támadtuk. Újból igazolódott, hogy igenis van értelme a civil jogvédő munkánknak, mert válságos helyzetű családoknak tudtunk segíteni. Most tovább dolgozunk azon, hogy a többi menedékes család is támogatott lakhatáshoz jusson, a bíróságon már beadtuk a keresetet a negatív bírálatok ügyében.