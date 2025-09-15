Hadházy Ákos bejelentette, hogy kedden a Ferenciek teréről az egykori földművelésügyi minisztériumi épület elé vonul a tüntetőivel

Megdöbbentő fotókat tett közzé Hadházy Ákos az egykori földművelésügyi minisztérium műemléki épületének bontásáról, amit ugyanúgy barbárságnak tart, mint amit az Orbán Viktor családja végzett Hatvanpusztán. Egy Facebook-posztban be is jelentette, hogy kedden, az ismét a Ferenciek terére meghirdetett tüntetésükről átvonulnak a Kossuth térre.
A történelmünkben is fontos szerepet játszó épület, amelynek tetejéről az egykori beszámolók és a túlélők szerint 1956-ban az akkori hatalom sortűzzel lövetett a tüntetők közé, pontosan a Parlamenttel átellenben található.
Hadházy Ákos az újabb vonulás magyarázataként hozzáfűzte, hogy a propagandának szerinte valami újat kellett hazudni Hatvanpusztáról, mert – ahogy írta – a félkész mezőgazdasági üzem sztorija eléggé elbukott. – Ehelyett lett Pusztaverszáj istállóbarokk luxuskastélya egy gondosan felújított műemlék. Ami persze ugyanolyan hazugság, mint amilyen a hatvanpusztai műemlékrombolás, de legalább ugyanolyan barbárság, mint ahogyan a földművelésügyi minisztérium lerombolása – derült ki az ellenzéki politikus posztjából.Hadházy Ákos: Rekordidő alatt utasította el a rendőrség a hatvanpusztai műemlékrombolás ügyében tett feljelentéstRákay Philip egy HVG-től lopott képpel bizonygatta, hogy Hatvanpuszta egy műemléki épület Gulyás Gergely szerint a műemlékvédelemnek nagyon nehéz szebb példáját mutatni, mint ami Hatvanpusztán történik