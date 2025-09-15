Hadházy Ákos bejelentette, hogy kedden a Ferenciek teréről az egykori földművelésügyi minisztériumi épület elé vonul a tüntetőivel

tüntetés;Ferenciek tere;Hadházy Ákos;földművelésügyi minisztérium;

A független országgyűlési képviselő szerint a hatalom Kossuth téren is rombolt műemléki épületet, az Országházzal szemben, nem csak Hatvanpusztán.

Megdöbbentő fotókat tett közzé Hadházy Ákos az egykori földművelésügyi minisztérium műemléki épületének bontásáról, amit ugyanúgy barbárságnak tart, mint amit az Orbán Viktor családja végzett Hatvanpusztán. Egy Facebook-posztban be is jelentette, hogy kedden, az ismét a Ferenciek terére meghirdetett tüntetésükről átvonulnak a Kossuth térre.

A történelmünkben is fontos szerepet játszó épület, amelynek tetejéről az egykori beszámolók és a túlélők szerint 1956-ban az akkori hatalom sortűzzel lövetett a tüntetők közé, pontosan a Parlamenttel átellenben található.

Hadházy Ákos az újabb vonulás magyarázataként hozzáfűzte, hogy a propagandának szerinte valami újat kellett hazudni Hatvanpusztáról, mert – ahogy írta – a félkész mezőgazdasági üzem sztorija eléggé elbukott. – Ehelyett lett Pusztaverszáj istállóbarokk luxuskastélya egy gondosan felújított műemlék. Ami persze ugyanolyan hazugság, mint amilyen a hatvanpusztai műemlékrombolás, de legalább ugyanolyan barbárság, mint ahogyan a földművelésügyi minisztérium lerombolása – derült ki az ellenzéki politikus posztjából.