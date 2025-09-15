A független országgyűlési képviselő szerint a hatalom Kossuth téren is rombolt műemléki épületet, az Országházzal szemben, nem csak Hatvanpusztán.
Gergátz Elemér életének 78. évében halt meg.
Jó dinnyeszezon várható, a termés mennyiségét és minőségét tekintve is - ezt a Földművelésügyi Minisztérium (FM) agrárgazdaságért felelős államtitkára közölte budapesti sajtótájékoztatóján.
Elkezdődött a nyári élelmiszerlánc-ellenőrzés, július 1. és augusztus 31. között a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a megyei kormányhivatalok szakemberei közösen ellenőrizik például az idegenforgalmi szempontból frekventált helyeket, így a strandokon működő kereskedelmi és vendéglátó létesítményeket, valamint kiemelten figyelik az UHT tejek forgalmazását is - közölte a Földművelésügyi Minisztérium.
Egyre élesebb szócsatába és vádaskodásba torkollott Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter hosszabb ideje tartó konfliktusa. A csúcsminiszter a múlt héten már egészen egyértelműen támadta az agrártárca egyik legfontosabb szervezetét, az uniós kifizető ügynökséget, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (MVH). Ágazati szakemberek szerint Lázár a vidékfejlesztési pénzek után a közvetlen földalapú támogatásokat is a saját tárcájába söpörné. A belháború vesztese Fazekas lehet, aki akár bele is bukhat ebbe a küzdelembe.
Látványos akcióval tiltakozott ma a Greenpeace a földeladások ellen az árverések első napján, a Földművelésügyi Minisztérium előtt. Ez az az akció, melyet a szervezet eredetileg november 16-ra tervezett, de a párizsi események miatt egy héttel elhalasztották.
A parlagfűbotrány hatására visszacsoportosított százmilliókat az agrárminisztérium kis, civil egyesületeknek osztotta szét különféle gépekre. A hvg.hu utánajárt, kiknél landolt az 546 millió forint közpénz. Jelentős részük eddig egyáltalán nem is foglalkozott parlagű-mentesítéssel.
A "földadó" visszavonására kéri az önkormányzatokat a Földművelésügyi Minisztérium.
Az ügyészség szerint nem bűn az adózók egyszázalékos személyijövedelem-adó-felajánlását tudtuk nélkül parlagfű-mentesítés helyett cipőtisztítógépre és más hasonlókra költeni - írta a Népszabadság.
Pénzügyi szabálytalanságok gyanúja miatt több feljelentést tettek a Veszprémi Erdőgazdasági Zrt.-nél, és számos embernek felmondtak. A Földművelésügyi Minisztérium közleménye szerint az azóta lemondott vezérigazgató, Tengerdi Győző január 13-án jelezte a minisztériumnak, hogy pénzügyi szabálytalanságok gyanúja merült fel a társaságnál, ezért a minisztérium és a társaság azonnali, teljes körű belső vizsgálatot indított.
Módosítani készül a földtörvényt a Földművelésügyi Minisztérium (FM), nem utolsó sorban az unió által elindított kötelezettségszegési eljárás miatt. Erre nem lenne szükség, ha a kormányzat figyelembe vette volna a szakemberek javaslatait a törvény előkészítésekor. A "ráncfelvarrás"' azonban várhatóan nem javítja ki a jogszabály alapvető hibáit.
A Földművelésügyi Minisztériumhoz fordult segítségért a térségben jelentkező meggyértékesítési gondok miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara - közölte a szervezet elnöke szerdán az MTI-vel.
A földművelésügyi minisztérium teljes szervezete Debrecenbe költözik - derült ki Fazekas Sándor tárcavezető és Kósa Lajos szerdai egyeztetésén, amiről a debreceni polgármester sajtótájékoztatón számolt be a cívisvárosban.