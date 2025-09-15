Sakk-matt Fazekas Sándornak?

Egyre élesebb szócsatába és vádaskodásba torkollott Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter hosszabb ideje tartó konfliktusa. A csúcsminiszter a múlt héten már egészen egyértelműen támadta az agrártárca egyik legfontosabb szervezetét, az uniós kifizető ügynökséget, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (MVH). Ágazati szakemberek szerint Lázár a vidékfejlesztési pénzek után a közvetlen földalapú támogatásokat is a saját tárcájába söpörné. A belháború vesztese Fazekas lehet, aki akár bele is bukhat ebbe a küzdelembe.