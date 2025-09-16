Kubatov Gábor üzent Csányi Sándornak, szerinte az NB I-es és NB II-es kluboknak el kell gondolkodniuk egy esetleges profi liga létrehozásán

Kubatov Gábor;vita;labdarúgás;FTC;fenyegetés;MLSZ;Csányi Sándor;LIGA;

2025-09-16 06:41:00 CEST

A Ferencváros elnöke és a Fidesz alelnöke-pártigazgatója azt állítja, hogy neki kizárólag szakmai problémái vannak a Magyar Labdarúgó-szövetséggel. Utólag elismerte, csúnya dolog volt, hogy a szurkolók szidták a szövetségi elnök anyját, de az, hogy Csányi még a kormánypártot is belekeverte, azt kifejezetten sajnálja.

Először is tisztázzuk, nem a szövetségnek vannak ugyanis klubjai, hanem a kluboknak van egy szövetsége, csak ez most nem látszik, amit roppant mód sajnálunk. Néha olyan érzésünk van, mintha az MLSZ hatóságnak képzelné magát – jelentette ki Kubatov Gábor az Indexnek adott, hétfőn megjelent interjújában arra, hogy immár hetek és hónapok óta gyakorlatilag a nyilvánosság előtt vitázik Csányi Sándorral, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökével. A Ferencvárosi Torna Club (FTC) elnöke, a Fidesz alelnöke-pártigazgatója kijelentette, hogy neki kizárólag szakmai problémái vannak az MLSZ működésével kapcsolatban.

A politikus-sportvezető felhánytorgatta az általa sokat bírált, ahogy fogalmazott, jó szándék ellenére elbaltázott, magyar játékosokat erőltető Csányi-szabályt, az MLSZ általa nívótlannak tartott kampányvideóit, a tragikus állapotban lévő játékvezetést, és „a sok-sok rossz, szurkolóellenes” döntést. Fájlalja azt is, hogy az MLSZ nem hagyatkozik a tapasztalataikra, de nemcsak az övére, hanem például a fociban szakembernek tekintett Dárdai Páléra, Lőw Zsoltéra vagy éppen Hajnal Tamáséra sem. Szerinte nem megfelelő komolysággal foglalkoznak az MLSZ-ben a magyar bajnokság megszervezésével, ezért leszögezte:

Az NB I-es és NB II-es kluboknak el kell gondolkodniuk egy esetleges profi liga létrehozásán.

– Nyitott vagyok, és a későbbiekben is nyitott leszek a párbeszédre, várom Csányi Sándort, ha problémája van, az én ajtóm előtte mindig nyitva áll. Látom, bántotta, hogy a szurkolók szidták az édesanyját. Meg kell mondjam, ez nem volt szép, és jogosan háborodott fel ezen, csak azt nem értettem, hogy miért egy újságon keresztül üzent nekem, és miért nem hívott fel. Ráadásul belekeverte az én politikai közösségemet is. Kár, hogy így alakult – tette hozzá Kubatov Gábor.

Az FTC elnöke Csányi Sándornak idén július 2-án a Nemzeti Sportnak adott interjújára utalt, amelyben az MLSZ elnöke azt nyilatkozta: „A Ferencváros ultrái édesanyámról is megemlékeztek nem éppen pozitív kontextusban, amikor azt skandálták: „Csányi, te állat, ba..d meg az anyádat”. Még ha nem is a Ferencváros elnöke, a Facebookon igen aktív Kubatov Gábor szervezte ezt a gyalázkodást, talán akkor is joggal vártam volna el, hogy mint a klub első embere és az egyik politikai párt vezető személyisége – aki egyébként a nyilatkozatai szerint száműzni szeretné az obszcenitást a lelátókról –, elhatárolódjon ettől a megnyilvánulástól. Az, hogy ezt nem tette meg, meggyőződésem szerint nemcsak az ő, de a klubja, és a politikai közössége szégyene is.”