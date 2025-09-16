Donald Trump 15 milliárd dolláros rágalmazási és becsületsértési pert indít a New York Times ellen

per;New York Times;rágalmazás;Donald Trump;becsületsértés;Jeffrey Epstein;

Az amerikai elnök azzal vádolja a Jeffrey Epstein születésnapi üdvözlőleveléről beszámoló amerikai lapot, hogy a Demokrata Párt virtuális szócsövévé vált, és szerinte évek óta tudatosan terjeszt róla, családjáról és vállalkozásairól valótlanságokat.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke hétfőn bejelentette, hogy 15 milliárd dolláros pert indít a New York Times ellen, rágalmazás és becsületsértés vádjával – számol be a CNN. Trump azzal vádolja az amerikai lapot, hogy a Demokrata Párt „virtuális szócsövévé” vált, és szerinte évek óta tudatosan terjeszt róla, családjáról és vállalkozásairól valótlanságokat.

Az ügy közvetlen előzménye egy cikk volt, amelyben a New York Times egy olyan, a néhai pedofil üzletember, Jeffrey Epstein 50. születésnapjára írt, szexuális célzásokat és rajzot tartalmazó levelet mutatott be, amely állítólag Trump aláírásával is ellátott. A születésnapi album és a vitatott levél is 2003-ban született, az elnök és munkatársai visszautasították, hogy közük lett volna hozzá.

„Ma az a nagy megtiszteltetés ért, hogy 15 milliárd dolláros rágalmazási és becsületsértési pert indíthatok a New York Times ellen” – írta Donald Trump a saját közösségi platformján, a Truth Socialön. Hozzátette: „A New York Times túl régóta hazudhatott, mocskolhatott és rágalmazhatott szabadon rólam, de ennek most vége.” A per Floridában kerül benyújtásra, ám az elnök további részleteket egyelőre nem közölt.

Donald Trump ügyvédei a szövetségi bírósághoz benyújtott panaszukban azt állítják, hogy a lap szándékosan „hamis, rosszindulatú, rágalmazó és becsmérlő” cikkeket közölt, amelyek célja az volt, hogy aláássák az elnök kampányát és politikai örökségét. A keresetben hangsúlyozzák: az elszenvedett hírnévkárosodás értéke milliárdos nagyságrendű, ezért követelnek legalább 15 milliárd dollár kártérítést.

A CNN emlékeztet, hogy Fonald Trump korábban is több nagy médiavállalat ellen indított jogi eljárást, többek között az ABC News és a CBS News ellen, amelyek több millió dolláros kártérítésekkel és nyilvános helyreigazításokkal zárultak. Júliusban pedig a Wall Street Journal ellen is pert indított, miután a lap beszámolt a Jeffrey Epsteinnek ajándékozott levelek gyűjteményéről.