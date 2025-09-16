Az elkövetők ismeretlenek, rendőrségi feljelentés született, a helyszínre jövő szerdára tüntetést hirdettek.
Itt történt az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb tömegmészárlása.
Évente tízezer látogató keresi fel a somogyvári nemzeti emlékhelyet, amely nagyjából hétmillió forintos bevételt hoz bő negyvenmilliós kiadás mellett - mindezt egy másfélmilliárdos fejlesztés után.
A Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének kiásását egy kormányrendelet egyengeti.
Emellett csökkentik a zöldterületet és visszavágják a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság hatókörét a V. kerületben, és csúsztatják a Néprajzi Múzeum kiköltöztetését is.
Talajszint alatt hozzák létre a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyét, hogy ne zavarja a Parlament látványát. Nagy Imre szobrát nem fogják felavatni a Jászai Mari téren.
Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője, a párt alelnöke hivatalosan is kezdeményezte, hogy méltó emlékhelyet kapjon a brüsszeli Európai Parlamentben az euró magyar "szülőatyja", Lámfalussy Sándor. Ezzel kapcsolatban tett javaslata érdemi támogatást kapott, többek között a néppárti frakció vezetőitől is.
Felavatták szombaton az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz áldozatainak emlékhelyét, az eseményen Boross Péter volt miniszterelnök azt mondta: a halottak emléke nemcsak kegyeletre kötelez, hanem a tanulságok levonására is.