Emlékhelye lehet Brüsszelben az euró magyar atyjának

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője, a párt alelnöke hivatalosan is kezdeményezte, hogy méltó emlékhelyet kapjon a brüsszeli Európai Parlamentben az euró magyar "szülőatyja", Lámfalussy Sándor. Ezzel kapcsolatban tett javaslata érdemi támogatást kapott, többek között a néppárti frakció vezetőitől is.