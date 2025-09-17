Semmilyen formában nem kereste Kuslits Gábort az SZGYF vezetője, aki hazugsággal és rágalmazással vádolja a szakembert

gyermekvédelem;javítóintézet;szexuális kizsákmányolás;Szőlő utca;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;Kuslits Gábor;

Tételesen kérdeztük is Cséplőné Gönczi Veronikát azokról a kijelentésekről, amelyeket Kuslits Gábor volt igazgató tett a napokban a többi között a gyerekek szexuális kizsákmányolása ügyében, de nem reagált.

Nem beszélt vele, nem is kereste Kuslits Gábort az őt hazugsággal, rágalmazással vádoló Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) vezetője a szeptember 8-án megjelent interjú miatt. Erről tájékoztatta lapunkat a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot (Tegyesz) 2021-ig vezető igazgató védelmét ellátó Társaság a Szabadságjogokért munkatársa, Boros Ilona.

Arról a Válasz Online-on megjelent beszélgetésről van szó, amelyben Kuslits Gábor elmondta, a szakmán belül két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, akik érintettek intézetben élők szexuális kizsákmányolásában, és az egyiknek állítólag fiúkat, a másiknak lányokat szállítottak.

- Úgy tudni – mondta Kuslits -, hogy Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet gyanú szerint állami gondozottakat futtató egykori, tavasszal emiatt letartóztatott igazgatója volt a szervező. Irodájában, és attól nem messze, egy bérelt házban is orgiák voltak. Többek között a Zirzen Janka Gyermekotthonból szedték össze autóval a lányokat. Kuslits Gábor a Zirzen vezetőjével együtt 2020-ban rendőrt hívott, és a gyermekvédelmi gyámok is elmondták azt, amit tudnak a lányok elmesélése alapján. Ám érdemi lépés nem történt – fogalmazott az interjúban. A rendőr azt mondta nekik, tudnak Juhász tevékenységéről, fedett nyomozás folyik ellene, és le fogják őt buktatni. Ebben az interjúban arról is beszélt Kuslits Gábor, hogy amikor 2013-ban a Tegyesz vezetője lett, szerette volna eltávolítani a rendszerből Juhászt, de képtelen volt, a minisztériumban ezt nem hagyták. „A szakmában arról beszélnek, hogy kézben tartja az egész kormányt”.

De nemcsak erről, hanem a gyermekvédelem más problémáiról is beszélt a szakember. Cséplőné Gönczi Veronika az interjú megjelenésének másnapján hazugsággal vádolta őt. Szeptember 9-én közleményt adott ki, amelyben azt írta: az SZGYF feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon a gyermekvédelmi rendszerről tett hazug állítások, a főigazgatóságot érintő valótlan és rágalmazó állítások, valamint a gyermekvédelmi jelzési kötelezettség elmulasztása miatt. A következő nap egy újabb cikk jelent meg a portálon, „Hajtóvadászat a gyermekvédelmi szakember ellen” címmel, amelynek témája a többi között ez a feljelentés volt. Ennek hatására egy újabb közlemény született az SZGYF-nél, de ebben Cséplőné már azt írta, „feltételezett prostitúció elősegítése bűncselekménnyel kapcsolatban” fordult rendőrséghez. Mindkét esetben azzal zárta gondolatait, hogy a folyamatban lévő eljárásra tekintettel, további információt nem áll módjában megosztani.

Lapunk mégis kérdéseket küldött a főigazgatónak. Szerettük volna tisztázni, hogy ki és mi ellen tett feljelentést. Ha ugyanis az első cikkben minden hazugság, akkor a második közleményének nincs értelme, hiszen ebben az esetben nem igaz a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról tett kijelentések sem. Tételesen rákérdeztünk, melyik kijelentés nem igaz, és mi a valóság, Cséplőné viszont nem élt a lehetőséggel.

Megkérdeztük tőle például, hogy volt vagy nem volt 2020-ban rendőrségi feljelentés arról, hogy buszokkal szállíttatják a lányokat az egyik intézményből?

Érdeklődtünk arról is, igaz vagy nem, amit Kuslits Gábor még az interjúban mondott: „egy éve sem vezettem a Kossuth Gyermekotthoni Központot, amikor egy szombati napon pittyegett a telefonom, hogy az ügyfélkapura új küldemény érkezett. A munkáltatómtól, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról kaptam egy dokumentumot, amely szerint visszavonták a vezetői megbízásomat”.

Rákérdeztük, hogy a gyámoknak kötelezően el kellett-e végeztetni egy orosz fejlesztésű IQ tesztet a gyermekvédelemben élő gyerekekkel, és aki ezen jól teljesített, annak egy akcióhős képe jelent, ha rosszabbul, Barack Obamáé?

Vagy például arra, hogy „Magyarországon az állami és az egyházi gyermekvédelmi intézmények lényegében egy irányítás alatt állnak”, illetve, a Kossuth Gyermekotthonban volt olyan csoportszoba, amelyiken nem volt ablak”.

Arra is választ vártunk, hamis-e az az állítás, hogy tavaly karácsony előtt úgy volt, elmegy Orbán Viktor az egyik intézetbe, de Kuslits állítása szerint „kiment előtte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársa, hogy körülnézzen, és azzal szembesült, hogy az otthon be van ázva. Úgy oldotta meg, hogy a hulló vakolatfoltra feltetetett egy műanyag fenyőgirlandot”.

Kíváncsiak voltunk arra is, igaz vagy nem, hogy „amikor az önálló igazgatóságokat megszüntették és gyermekotthoni központokat hoztak létre – ez azt jelentette, hogy egy igazgató három gyermekotthonért felelt –, rengeteg ember elment”, illetve, hogy „nincs elég gondozási hely”?

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve vezetője, Cséplőné Gönczi Veronika megkeresésünkre nem reagált.