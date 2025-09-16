Öt éve felújított kórházi részleggel dicsekedett el pár napja a kormány

egészségügy;felújítás;kommunikáció;Péterfy Sándor utcai kórház;

2025-09-16 19:16:00 CEST

Úgy tettek, mint ha egy új fejlesztésről lenne szó.

Még 2020-ban újították fel azt a kórházi osztályt, amelyről a kormány azt a látszatot keltette, hogy nemrégiben fejeződött be a rekonstrukció – derül ki a Telex egyik cikkéből.

Minderre egyik olvasójuk hívta fel a figyelmet.

A kabinet hivatalos Facebook-oldalán számolt be arról, hogy megújult a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet koraszülött-intenzív osztálya. Eszerint kormányzati forrásból jutott új mamaszobára, korszerűsítették a központi klímát, és külön vezérlésű légkondicionálót kapott a császármetszésekre rendszeresített műtő is.

A Telex megkereste a Belügyminisztériumot is, hogy megtudják, miért most tartották fontosnak hírt adni egy ötéves fejlesztésről. A tárca érdemi válasz helyett bírálattal reagált. „Az Önök (Telex) médiuma az elsők között volt és van a balliberális híroldalak között, akik elsőként kiabálják tele az online teret azzal, hogy az elmúlt 15 évben nem történt semmi az egészségügyben, ami nem igaz (...) történetesen elkezdtük bemutatni, hogy az ország egészségügyi intézményeiben hol, milyen fejlesztések valósultak meg. Tudjuk, hogy mindez sokaknak fájhat” – fogalmaztak.

A minisztérium az újságírásról is állást foglalt, mondván, a kétoldalú és objektív tájékoztatás ezt kívánná meg. Egyúttal arra kérték a portált, hogy számoljon be az egészségügyi fejlesztésekről is.