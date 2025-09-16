tüntetés;Budapest Pride;ellehetetlenítés;Hadházy Ákos;átláthatósági törvény;

2025-09-16 20:00:00 CEST

Kisebb nyári szünet után tért vissza Hadházy Ákos tüntetéssorozata Budapestre. A tömegben ismét felbukkantak a jól ismert zebrajelmezes tiltakozók, a tavaszi molinókat aktualizálta az elmúlt hetek politikai közbeszéde.

Na még egy pár fekete autó? Mocskos Fidesz! - kiabálta egy fiatal tüntető a Ferenciek tere mellett elhaladó állami konvojsor felé kedd délután. Hadházy Ákos vezetésével ezúttal mintegy 110-en gyűltek össze, hogy a Pride-ot betiltó „technofasiszta”, és az átláthatóságinak nevezett ellehetetlenítési törvény visszavonását követeljék.

Kisebb nyári szünet után tért vissza a független képviselő tüntetéssorozata Budapestre; a tömegben ismét felbukkantak a jól ismert zebrajelmezes tiltakozók, ám a tavaszi molinókat aktualizálta az elmúlt hetek politikai közbeszéde. „A török basa szavatossága lejárt. Ég veled. Üdv Récseléknek Nyú Jorkban” – állt az egyik táblán, egy másikon pedig a következő: „Ma van a szülinapom. Egy új kormányt szeretnék”.

- Most lesz a 6 hónapos „Hadházy-évfordulónk” két barátommal, akikkel március óta itt vagyunk!

– árulta el lapunknak egy LMBTQ-aktivista fiú, aki szerint a közösség, a jó energiák, és kitartás miatt érdemes minden kedden tüntetni járni. „Az összes héten lép valami újat a kormány, amiért kijöhetünk. Lehet, hogy a világot nem váltjuk meg, de egy lépéssel mindig előrébb vagyunk!” – mondta. A fiatal srác még azt is támogatná, hogy egy kormányváltás után Magyar Péter népszavazást tartson a Pride-ról, bár – mint mondta – ez valószínűleg nem fog megtörténni, a Fidesz távozásával „békén lesz hagyva a közösségük”.

Egy demonstráló szerint Hatvanpuszta ügye rést ütött a pajzson, a kormány „átláthatósági törvénye” pedig lekerült a napirendről, „mert annyira be vannak gyulladva”. A tiltakozó úgy látja, Hadházy Ákosra szükség van akár a kormány, akár Magyar Péter ellenében. „Még egyszer ne történhessen meg az az országgal, ami az elmúlt 15 évben” – fogalmazott. Mindezzel együtt a Tisza Pártot támogatja jövőre, és a kampányban egy fővárosi Tisza-szigethez is csatlakozna.

Hadházy Ákos beszédében hangsúlyozta: a Fidesz „Tisza-adóval” kapcsolatos kampánya azt bizonyítja, amit ő előre megjósolt. „Felépült a hazug propagandahenger”. Hadházy szerint az ellenzek legnagyobb tévedése volt eddig, hogy amíg 10 milliárdokból épülhetnek hazugságok kifordított mondatokra, addig szabad választás van Magyarországon.