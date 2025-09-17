kormányinfó;

2025-09-17 16:46:00 CEST

Ha optimisták akarunk lenni, akkor a párbeszéd önmagában mindig előrelépés - mondta Gulyás Gergely az ukrán miniszterelnök-helyettessel való tárgyalásról a kormánypárti TV2-nek a kárpátaljai magyarok jogai ügyében.

A Shellel kötött gázbeszerzési megállapodásról és arról, hogy más nyugati cégekkel is lehet-e megállapodás. a tárcavezető azt mondta, hogy a fő szempontok a biztonság és a versenyképes ár, hogy fenn lehessen tartani a rezsicsökkentést.

Az amerikai adminisztrációba visszatért a normalitás - mondta a korábbi vízumkorlátozások eltörléséről. Keveseket érintő, de fontos, szimbolikus lépéről van szó Gulyás Gergely szerint.