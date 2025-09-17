Ha optimisták akarunk lenni, akkor a párbeszéd önmagában mindig előrelépés - mondta Gulyás Gergely az ukrán miniszterelnök-helyettessel való tárgyalásról a kormánypárti TV2-nek a kárpátaljai magyarok jogai ügyében.Tényleg megkerülik Orbán Viktort és a vétóját, Magyarországot csak a végén fogják megkérdezni Ukrajna EU-csatlakozásárólAz ukrán miniszterelnök-helyettes megköszönte Szijjártó Péternek az őszinte és konstruktív találkozót
A Shellel kötött gázbeszerzési megállapodásról és arról, hogy más nyugati cégekkel is lehet-e megállapodás. a tárcavezető azt mondta, hogy a fő szempontok a biztonság és a versenyképes ár, hogy fenn lehessen tartani a rezsicsökkentést.Nőtt a rezsitámogatás, újra kiemelkedő nyereséget ért el az MVM
Az amerikai adminisztrációba visszatért a normalitás - mondta a korábbi vízumkorlátozások eltörléséről. Keveseket érintő, de fontos, szimbolikus lépéről van szó Gulyás Gergely szerint.Az Egyesült Államok feloldja a magyar állampolgárokat érintő vízumkorlátozásokat