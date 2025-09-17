Szükség lesz belső vizsgálatra, miért maradhatott helyén a Budapesti Javítóintézet korábbi vezetője

gyermekvédelem;Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-09-17 17:21:00 CEST

Az RTL a Budapesti Javítóintézet korábbi igazgatójának ügyéről kérdez – egészen pontosan arról, hogyan maradhatott Juhász Péter Pál a helyén, amikor már tíz éve is képben voltak vele kapcsolatban a rendőrök.

Gulyás Gergely szerint a nyomozás minden részletre kiterjed, elsősorban arra, hogy a vádak megalapozottak-e. Vizsgálják, mióta történhettek hasonló cselekmények, és van-e igazságalapja annak az állításnak, hogy évekkel korábban is felmerült az alapos gyanú, de mégsem indult eljárás. Ez az állítás egyelőre nem bizonyított, de az illetékes hatóság vizsgálja – fejtegette.

Azt nem tudta megerősíteni, hogy Juhász Péter Pál ellen már tíz éve is folyamatban volt nyomozás. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb nyomozati érdek, hogy ne szivárogjon ki olyan információ, amely lehetetlenné teszi a büntetőjogi felelősségre vonást. Közölte, amennyiben a jelenlegi vádak megalapozottnak bizonyulnak, és hosszabb időszakra nyúlnak vissza, szükség lesz belső vizsgálatra is, amely feltárja, miért nem jelzett a rendszer korábban. Jelenleg a vádhatóság nyomoz, bizonyítékokat és tanúvallomásokat gyűjt annak megállapítására, mikor és mennyi ideje követhette el a bűncselekményeket az intézet korábbi vezetője.