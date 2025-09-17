Tavaly már volt érdemi bevétel, de a veszteség így is tovább növekedett.
A Somré Hádász – Hitőr Egylet azért szervezett tiltakozást, hogy „visszakapják” 150 éves hitközségüket és zsinagógájukat.
Egyelőre nem világos, hogy mi lesz a létesítmény sorsa.
Az EMIH vezető rabbija szerint a Mazsihisz elnöke egy gyűlölettel teli Facebook-posztot írt, s emellett hazudik is.
A Mazsihisz elnöke szerint a zsidóság elleni bűncselekmény az, amit az EMIH tesz a magyarországi ortodoxiával.
Évekre biztosítva van a felsőoktatási intézény működése.
A csengelei húsüzem csak nyeli a pénzt. Azt nem tudni, kiét.
Bár nincs okom a rabbi jóindulatában kételkedni, nem látom, mi szüksége van egy vallási közösségnek befektetésekkel foglalkozni.
A Mazsihisszel szemben az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) nem zárja be a fenntartása alatt álló zsinagógákat a koronavírus miatt.
Köves Slomó és Schmidt Mária egymásra talált. A rabbi szakért, az igazgató asszony igazgat. Nemcsak a Terror Házát, hanem a sorsokét is. Mindenki jól jár, a hatalom pedig gyorsan áldását adja a frigyre.
Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) egymillió forint értékű gyógyszeradománnyal segíti a budapesti Nyugati pályaudvarnál lévő menekülteknek. A gyógyszerszállítmányt Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija adta át a helyszínen dolgozó orvosoknak csütörtökön - közölte a hitközség.
Egy nappal a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja előtt egy különleges emléktáblát avattak Budapesten, a Dohány utcában az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) szervezésében.
Van remény arra, hogy a második világháború során kalandos úton a Szovjetunióba került 103 egykor Magyarországon használt tóratekercs visszakerüljön hazánkba. Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija számolt be tegnap ugyanis arról a több mint 200 éves, ma is működő óbudai zsinagógában, hogy elindultak a tárgyalások a tekercsek visszaadásáról.
tt az ideje, hogy egyszer és mindenkorra kezébe vegye az igazságszolgáltatás és közigazgatás a Kuruc.info ügyét. Elfogadhatatlan, hogy egy pitiáner szennylap eltüntetésével kapcsolatban tehetetlenséget ámítva széttárják kezüket a rend és igazság magyarországi intézményei, amikor a kellő politikai akarat birtokában a kérdésnél lényegesen összetettebb feladatok megoldásában is kellően hatékonynak bizonyulnak - írja közleményében Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija..