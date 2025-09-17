Száznál is több Tóra térhet haza

Van remény arra, hogy a második világháború során kalandos úton a Szovjetunióba került 103 egykor Magyarországon használt tóratekercs visszakerüljön hazánkba. Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija számolt be tegnap ugyanis arról a több mint 200 éves, ma is működő óbudai zsinagógában, hogy elindultak a tárgyalások a tekercsek visszaadásáról.