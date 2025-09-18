Rendőröket ért támadás Pennsylvaniában, hárman meghaltak és ketten súlyosan megsérültek

Egyesült Államok;lövöldözés;rendőrök;Pennsylvania;

2025-09-18 06:28:00 CEST

A támadó életét vesztette, személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Pennsylvania államban három rendőr meghalt, kettő súlyosan megsebesült, amikor egy intézkedés során támadás érte őket szerdán – közölték a helyi hatóságok York megyében.

Az erőszakos incidensről szóló első sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a támadót ártalmatlanították, életét vesztette. Személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A két sebesült rendőr állapota súlyos, egyiküké válságos, őket egy közeli kórházba vitték.

A lövöldözés részleteiről egyelőre nem számoltak be, annyit közöltek, hogy egy mezőgazdasági területen történt a bűncselekmény, Pennsylvania állam déli részén, Maryland állam határának közelében.

„Ez egy tragikus és lesújtó nap” – hangoztatta Josh Shapiro kormányzó a sajtótájékoztatón, és úgy fogalmazott, hogy „az erőszaknak ez a módja nincs rendben, társadalomként jobban kell teljesítenünk”.

Pam Bondi igazságügyi miniszter közölte, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei is a helyszínen vannak, valamint azt hangoztatta, hogy a bűnüldöző szervezetek elleni támadás a társadalom elleni támadás, amely soha nem fogadható el.

Az erőszakos eset nyomán

Mexikó Philadelphiában működő konzulátusa közleményt adott ki, amelyben azt kérte, hogy a mexikói közösség tagjai kövessék a hatóságok utasításait. Egyelőre nem világos, hogy mexikói állampolgárok milyen módon érintettek a bűnügyben.

A BBC azt írja, a rendőrök egy előző nap kezdődött nyomozás miatt tartózkodtak a helyszínen, és a lövöldözés után egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A hatóságok szerint a lakosság nem volt veszélyben. A támadás helyi idő szerint 14 óra után történt, egy „családon belüli üggyel” kapcsolatos nyomozás során.

Az incidens a legsúlyosabb, rendőrök halálával járó erőszakos cselekmény, amely Pennsylvania államban történt az elmúlt másfél évtizedben.