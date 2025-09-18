A budapesti orosz nagykövetség szerint valójában a Navalnij-emlékhely felállítói rombolták le az emlékművet

Budapest;Oroszország;emlékmű;nagykövetség;Alekszej Navalnij;

2025-09-18 08:08:00 CEST

Mégpedig azért, hogy a helyzetet a kibontakozó választási kampány részévé tegyék.

Facebookon reagált Alekszej Navalnij emlékhelyének lerombolására a budapesti orosz nagykövetség.

A bejegyzésben – amit elsőként a 444 vett észre – az áll, „az installációt oroszellenes gondolkodású személyek egy csoportja engedély nélkül állította fel” a nagykövetség épületével szemben, rendszeresen gondoskodnak róla, és „igyekeztek azt a hamis látszatot kelteni a polgárokban, hogy igényt tartanak rá”. A nagykövetség úgy véli, most „eljött az ideje egy újabb provokációnak”, ugyanis szerinte az emlékhelyet felállítók titokban maguk szerelték le azt, hogy ebből az alkalomból hangos gyűlést szervezzenek Oroszország elleni vádakkal, és követeljék egy állandó emlékmű létrehozását.

„Meglepően gyors volt a budapesti VI. kerületi önkormányzat vezetőjének reakciója, aki azonnal támogatta az emlékmű felállításának ötletét, de volt ideje egyeztetni a fővárosi főpolgármesteri hivatallal, ami azt a benyomást kelti, hogy mindezek az akciók összehangoltak” – hangsúlyozza a bejegyzés. A nagykövetség közölte, meggyőződése, hogy „a kétes értékű létesítmény lebontása körüli felhajtás”, de még inkább az állandóvá tételére tett kísérletek célja, hogy a nagykövetség körüli helyzetet a kibontakozó választási kampány részévé tegyék, amit ők kategorikusan elleneznek.

Mint arról beszámoltunk, a minap derült ki, hogy lerombolták az orosz nagykövetséggel szemben található Alekszej Navalnij-emlékhelyet. Az Andrássy út és a Bajza utca kereszteződésében, a kisföldalatti bejáratánál lévő budapesti emlékműnél csak pár növény maradt, a virágokat, mécseseket és fotókat eltüntették. Miután Oláh János, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) politikusa ideiglenesen helyreállította az emlékhelyet, szerda reggelre valaki ismét lerombolta azt. Oláh szerdán másodszor is helyreállította az emlékművet.