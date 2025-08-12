A Kneecapet kitiltották, de két zenekar koncertjén is palesztin zászlók tűntek fel hétfőn a Szigeten

Svédország;Sziget Fesztivál;Kneecap;Refused;The Last Dinner Party;

2025-08-12 14:46:00 CEST

Aznap, amikor az eredeti terv szerint fellépett volna a belfasti ír raptrió.

Két zenekar is kiállt Palesztina mellett a Szigeten hétfőn, aznap, amikor az eredeti terv szerint a Kneecap lépett volna fel – derül ki a Blikk tudósításából.

A Refused frontembere, Dennis Lyxzén a Revolut stage-n azt mondta: „ez teljesen el van cseszve, nemrég Netanjahu Donald Trumpot jelölte Nobel-békedíjra. Gondoljatok csak bele egy kicsit, ez teljesen őrültség. Az emberek jobban felháborodnak azon, amit a zenekarok a színpadon mondanak, mint a tényleges népirtáson, ami jelenleg zajlik”. Hozzátette, „az elmúlt 21 hónapban tanúi lehettünk Gáza teljes pusztulásának, nők, gyerekek és ártatlan emberek halálának és megsemmisülésének. És az emberek Bob Dylan és a Kneecap miatt vannak felháborodva. Szedjétek már össze magatokat! Nem mindig könnyű a történelem helyes oldalán állni, de ebben az esetben őrülten könnyű látni, hogy az egyik nép az elnyomott, a másik pedig az elnyomó (...) Szabad Palesztinát”.

A The Last Dinner Party nevű londoni indie rock banda hétfő délután szintén fellépett a Szigeten, a nagyszínpadon. A csapat mögött a palesztin zászló, az oldalsó kivetítőn pedig egy QR-kód szerepelt: „Orvosi segítség a palesztinoknak – adakozz most”. Közben a lap szerint a tömegben is feltűntek palesztin zászlók.

Mint ismert, a Izrael-ellenes, markánsan palesztinpárti kiszólásairól ismert belfasti ír raptriót, a Kneecapet az Orbán-kormány kezdeményezésére tiltották ki Magyarországról, miután a Sziget Fesztivál szervezői nem voltak hajlandóak lemondani a fellépését. A döntés okaként az antiszemita gyűlöletbeszédet, valamint a Hamász és a Hezbollah nyílt éltetését emelték ki. Ennek megfelelően az Idegenrendészeti Főigazgatóság határozata alapján három év időtartamra önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el az északír raptrió mindegyik tagja, vagyis J.J. Ó Dochartaigh, Liam Óg Ó hAnnaidh és Naoise Ó Cairealláin ellen. Ez azt jelenti, hogy három évig egyikük sem léphet Magyarország területére.

A zenekar azonban így is megtalálta a módját, hogy üzenjen a fesztiválon, és hétfőn, a Buzz Stage-en a következőt vetítették ki: „Hello Sziget, reméljük élvezitek a fesztivált, és jól vagytok. Bárcsak ott lehetnénk veletek a világ egyik legjobb fesztiválján és az első európai fesztiválon, ahol valaha fellépett a Kneecap. De nem lehetünk egy gyűlölettel teli ember miatt. Orbán Viktor miatt. Soha egyetlen országban sem ítéltek el minket. Felemeljük a szavunkat az elnyomás ellen. (…) Izrael népirtást követ el a palesztinok ellen. Orbán Viktor és a kormánya támogatja ezt. Orbán Viktor és a kormánya megpróbálta eltörölni a Pride-ot. Kudarcot vallottak. Össze kell fognunk. Lépjünk fel Orbán ellen. Lépjünk fel Izrael ellen. Lépjünk fel a népirtás ellen.”