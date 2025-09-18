Elmarasztalták Blairt

Túlságosan hamar avatkozott be Nagy-Britannia az iraki háborúba. Erre jutott az úgynevezett Chilcot-jelentés, amelyben élesen bírálják Tony Blairt. Maga a brit kormányfő viszont úgy értékelt, éppen felmentették a legsúlyosabb vádak alól. Kifejtette, ha ma ugyanazon információk birtokában lenne, mint akkor, ma is az invázió mellett döntött volna.