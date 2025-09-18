Az egykori munkáspárti kormányfőt Donaldt Trump republikánus amerikai elnök hatalmazta fel, hogy az Izrael és a Hamász közötti háború lezárása utáni időkre szervezze meg a nemzetközi támogatást. A palesztinok kitelepítéséről most nem beszélnek.
A Rishi Sunak kormányfő politikai bakijaival indult brit választási kampány első hétvégéjén már mintegy 80 tory, összesen pedig 120 képviselő jelezte: másutt folytatja a pályafutását.
Tony Blair volt brit miniszterelnök nonprofit szervezetében is tevékenykedik. Ő vitte be Finnországot a NATO-ba, szóval nagyjából azt csinál, amit akar.
Még el sem kezdődött a tanácskozás, amikor a második legnagyobb szakszervezet, az 1,2 milliós Unite főtitkára a The Sunday Times-ban véleménycikkben összegezte a Munkáspárttal kapcsolatos nézeteit.
Két volt brit miniszterelnök is elítéli a ma visszatérő sorozatot. A kilencvenes években hatalmon lévő Sir John Major és Sir Tony Blair lesújtó véleményével Robert Lacey életrajzíró szállt szembe.
A petíció szerint Blairt személyes felelősség terheli a 2003-ban kezdődött iraki háborúban való brit részvételért, illetve az ártatlan civilek haláláért.
Minden ötödik elismerés egészségügyi szakembereknek jutott, de Tony Blair is címet kapott.
A volt brit miniszterelnök elismerte, nem volt túl diplomatikus, de az omikron variáns terjedése miatt egyre többen követelnek szigorú lépéseket.
A The Sunday Times szerint Charles de Gaulle példáját követné, aki 1958-ban tizenhárom évvel azután került elnöki pozícióba, hogy kivezette Franciaországot a második világháborúból. A szigetországban azonban elvben még közel négy évig nem rendeznek választást és amúgy is nehéz elképzelni, milyen szerepet kaphatna az egykori „Bambi”.
Ritka politikai gesztusként két volt kormányfő együtt emelte fel a hangját Boris Johnson ellentmondásos törvénytervezetével szemben. Sőt, van egy harmadik is.
A volt kormányfő szerint mindenképpen súlyos gazdasági veszteségeket okozna a kilépés.
Tony Blair volt brit kormányfő szerint a Munkáspárt egyetlen esélye a június 7-i előrehozott voksoláson, ha meggyőzik a választókat: a Labour elszámoltatja a konzervatív kabinetet az Európai Unióval kötendő kilépési megállapodásról.
Ellentmondásosan fogadták a brit Munkáspárton belül Tony Blair volt kormányfő pénteki beszédét. A Munkáspárt eddigi legsikeresebb miniszterelnöke a Bloombergnél mondott beszédében arra hívott fel, hogy pártokon átívelő mozgalmat kellene indítani a Brexit ellen.
Tony Blair szerint az EU-tagságról rendezett tavalyi népszavazáson a választók anélkül szavaztak a kilépésre, hogy tudták volna, mivel jár majd a Brexit, ezért joguk van ahhoz, hogy meggondolják magukat.
Tony Blair volt brit kormányfő közölte, hogy nem kíván visszatérni a brit politika első vonalába, de szeretne azokon segíteni, akiket a jelenlegi folyamatok "politikailag hajléktalanná" tettek.
A volt brit miniszterelnök szerint katasztrófával ér fel a brit EU-tagságról tartott népszavazás eredménye, ezért Tony Blair úgy véli, minden lehetőséget nyitva kell hagyni, beleértve az esetleges újabb népszavazást is, mivel nem kizárt, hogy a választók meggondolják magukat.
Tony Blair volt munkáspárti kormányfő az Esquire magazinnak azt nyilatkozta, fontolgatja, hogy visszatérjen a brit politikai életbe. Blair elmondta, nagyon komoly aggodalmai vannak a brit politikával kapcsolatosan, s nem szeretné, ha Nagy-Britannia "egypárti" állammá válna.
Tony Blair volt brit kormányfő szerint még megfordítható a döntés az EU-kilépésről. Bár Theresa May, a jelenlegi miniszterelnök már többször leszögezte, hogy „a Brexit az Brexitet jelent”, Blair az Europe1 francia rációállomásnak azt mondta, még meg lehetne akadályozni, hogy Nagy-Britannia kilépjen az unióból.
Túlságosan hamar avatkozott be Nagy-Britannia az iraki háborúba. Erre jutott az úgynevezett Chilcot-jelentés, amelyben élesen bírálják Tony Blairt. Maga a brit kormányfő viszont úgy értékelt, éppen felmentették a legsúlyosabb vádak alól. Kifejtette, ha ma ugyanazon információk birtokában lenne, mint akkor, ma is az invázió mellett döntött volna.
A TUC szakszervezeti szövetség éves kongresszusán szólalt fel tegnap a brit Munkáspárt új vezetője. Jeremy Corbyn a szakszervezetek erősítését szorgalmazta. Mint mondta, a konzervatív kormány minden téren kevesebb szabályozást sürget, egyedül a szakszervezeteket akarja megregulázni.
Tony Blair volt brit kormányfő 2010-ben titkos, 41 ezer font értékű megállapodást kötött a szaúdi olajvállalattal arról, hogy két százalékos díjazás ellenében szerződésekhez segíti a PetroSaudi vállalatot. A volt miniszterelnök mindezt cégén, a Tony Blair Associates-en (TBA) keresztül intézte – derítette ki a Sunday Times.
Tony Blair volt brit kormányfő ellen is merényletet tervezhetett egy brit terrorgyanúsított, akinek jórészt titkosított pere a londoni központi büntetőbíróságon zajlik.
Tony Blair egykori brit miniszterelnök nem lesz a szerbiai kormány, sem pedig Aleksandar Vucic kormányfő tanácsadója, közölte szombaton a Danas szerb napilappal a kabinet.
Tony Blair volt brit munkáspárti kormányfő visszautasította az állításokat, hogy a 2003-as amerikai-brit invázióra lenne visszavezethető a jelenlegi iraki válság. Blair szerint egyfelől a bagdadi kormány hibái, másfelől a szíriai beavatkozás elmaradása vezetett a szunnita-síita konfliktus elmérgesedéséhez.
Felkavarta a brit politikai állóvizet az euroszkeptikus UKIP európai parlamenti győzelme. Miközben Nigel Farage populista pártja nagyratörő álmokat dédelget, a hagyományos pártok (a Munkáspárt és a jelenleg kormányzó konzervatívok) azt vizsgálják, miként tudnák megtalálni a populista csoport további térnyerésének ellenszerét. Tony Blair hajdani Labour-kormányfő arra hívta fel a pártokat, szálljanak szembe az EU- és bevándorlásellenes tömörüléssel.
Az ukrajnai válság közepette a világ hajlamos megfeledkezni a Közel-Keletről, pedig az ottani fejlemények jelentik továbbra is a legnagyobb fenyegetést a globális biztonságra - mondta szerdán Tony Blair.
Ma már talán inkább történelmi csemegének számítanak, mégis, akár a napi politikára is hatással lehetnek Bill Clinton elnökségének most nyilvánosságra kerülő dokumentumai az Egyesült Államokban. Ezek egy része ugyanis a volt First Ladyt érinti, márpedig a jelek szerint Hillary Clinton lehet a Demokrata Párt jelöltje a 2016-os elnökválasztáson.