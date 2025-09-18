Véres aljasságcunami

Alföldi Róbert Makbett - rendezésében temérdek az erőszak, a vér, az agresszió, az Átrium Film- Színházban, a Kulturbrigáddal közös produkcióban. És persze vannak politikai be- és kiszólások. Az előadásból az derül ki, hogy most is nagyon rossz, de lehet még ennél is sokkal lidércesebb az élet.