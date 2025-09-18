A tavasszal működését elsősorban anyagi okok miatt felfüggesztő társulat kétszintes mulatójában lesz színház és kávézó is. Egy olyan helyet terveznek, ahol a kultúra találkozik a szórakozással.
Az ok a pénztelenség, és hosszú évek óta tartó, társadalmi szinten zajló, az élet minden területére kiható kivéreztetés.
Ifjú tehetségeket ismertek el kedd délután a Jurányi Házban, a független színházi terület budai „fellegvárában”. A pikniken ezúttal elsősorban nem a gondokról, hanem a sikerekről beszéltek.
Május 27-én játszották volna a Kultúrbrigád Igenis, miniszterelnök úr! című előadását Alföldi Róberttel az egyik főszerepben, de a pécsi Zsolnay Színház indoklás nélkül lefújta azt - írja az Azonnali.
Az Őrült Nők Ketrece előadásaival nyitja meg a 2016/2017. színházi évadát a Kultúrbrigád. Az Alföldi Róbert rendezte, Stohl András és Hevér Gábor főszereplésével játszott népszerű musical már augusztus végén is egymás után háromszor kerül színpadra az Átriumban, immár túl a 120. előadásán.
Alföldi Róbert Makbett - rendezésében temérdek az erőszak, a vér, az agresszió, az Átrium Film- Színházban, a Kulturbrigáddal közös produkcióban. És persze vannak politikai be- és kiszólások. Az előadásból az derül ki, hogy most is nagyon rossz, de lehet még ennél is sokkal lidércesebb az élet.
Provokatív, erotikus, érzelemmel, sőt helyenként túláradó érzelmességgel teli, politikai utalásokat tartalmazó, sodró lendületű produkció Alföldi Róbert rendezésében, Az Őrült Nők Ketrece az Átrium Film-Színházban, a Kultúrbrigáddal közös produkcióban. Pótszékes házakkal játszott tomboló siker.