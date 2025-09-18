Tuzson Bence szerint az Orbán-kormány egyik tagja sem érintett a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, Dobrev Klára ellen jogi lépéseket tesznek

Orbán-kormány;gyermekvédelem;igazgató;Igazságügyi Minisztérium;javítóintézet;Tuzson Bence;Dobrev Klára;Szőlő utca;Kuslits Gábor;

2025-09-18 14:41:00 CEST

Az Igazságügyi Minisztérium „a leghatározottabban visszautasítja” a Demokratikus Koalíció elnökének a „valótlan” állításait, aljas rágalomnak tartja őket.

Az Igazságügyi Minisztérium „a leghatározottabban visszautasítja” Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének „valótlan, minden alapot nélkülöző” állításait, amelyeket a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatosan tett – közölte Tuzson Bence csütörtökön a Facebook-oldalán.

„Az intézetben történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő alapos nyomozás folyik, mindemellett nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az eljárás során kormánytag érintettsége fel sem merült”

– szögezte le posztjában az igazságügyi miniszter.

Tuzson hozzátette, Dobrev nyilatkozata – valamint minden olyan állítás, amely az Orbán-kormány valamelyik tagjának az érintettségéről szól – „aljas rágalom”, minden alapot nélkülöz. Azt is írta, hogy ezért haladéktalanul megteszik a szükséges jogi lépéseket.

Nem beszélt vele, nem is kereste Kuslits Gábort az őt hazugsággal, rágalmazással vádoló Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) vezetője a szeptember 8-án megjelent interjú miatt – erről tájékoztatta szerdán lapunkat a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot (Tegyesz) 2021-ig vezető igazgató védelmét ellátó Társaság a Szabadságjogokért munkatársa.

Arról a Válasz Online-on megjelent beszélgetésről van szó, amelyben Kuslits Gábor elmondta, a szakmán belül két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, akik érintettek az intézetben élők szexuális kizsákmányolásában, és az egyiknek állítólag fiúkat, a másiknak lányokat szállítottak. Úgy tudja, Juhász Péter Pál irodájában orgiákat tartottak, és egy házat is béreltek a Szőlő utcai gyermekotthon közelében hasonló célokra. Kinevezésével kapcsolatban előkerült annak a minisztériumi főosztályvezetőnek a neve, aki felterjesztette őt a posztra: Dudás Zoltán, a Fidesz 2024-es csepeli polgármesterjelöltje.

Mint arról korábban hírt adtunk, Juhász Péter Pált és élettársát, aki az intézmény helyettes rendvédelmi vezetőjeként dolgozott, emberkereskedelem és kényszermunka bűntett gyanúja miatt letartóztatták. A hatóságok szerint a páros több mint tíz éve pártfogásába vett egy gyermekotthonban nevelkedett kislányt, akivel a nagykorúvá válása után is fennmaradt a függőségi viszony.

Egy másik lánnyal is hasonló kapcsolatot alakítottak ki. A fiataloknak Juhász Péter Pál a javítóintézetben adott munkát, de a nyilvántartott órák nagy részét nem ott dolgozták le. Ehelyett prostituáltként futtatták őket, internetes szexoldalakon hirdették, a találkozókat az igazgató élettársa szervezte, a bevételek felett pedig a férfi rendelkezett. A gyanú szerint Juhász Péter Pál mindkét esetben a javítóintézetben betöltött pozícióját használta fel az illegális tevékenység elfedésére, amelyet ő irányított a háttérből.