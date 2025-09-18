Azért válthatták le az OMSZ észak-magyarországi regionális igazgatóját, mert egy Macskás Fadísz feliratú pólóban fotózkodott

Országos Mentőszolgálat;Mocskos Fidesz!;macskás fadísz;

2025-09-18 20:02:00 CEST

Az OMSZ egy elég semmitmondó választ küldött az ezzel kapcsolatos sajtómegkeresésre.

Mint korábban lapunk is megírta, Magyar Péter posztolt a Facebookon arról, hogy Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója politikai okokból azonnali hatállyal leváltotta Kádár Balázs mentőorvost az OMSZ észak-magyarországi regionális igazgatói pozíciójából. Közlése szerint a mentőorvos bűne annyi volt, hogy egy baráti szalonnasütésen politikai véleményt kifejező pólót viselt és arról posztolt a Facebook-oldalán.

A fotót azóta törölték, de a 24.hu úgy értesült, hogy a pólón a „Macskás Fadísz” felirat szerepelt.

A mentős a 24.hu-nak megerősítette, hogy visszavonták a vezetői megbízását, aminek valódi okáról nem tájékoztatták. A lap kereste az Országos Mentőszolgálatot is, ahonnan azt a választ kapták: „Nem történt elbocsátás, az Országos Mentőszolgálatnál egyetlen vezető munkaviszonya sem szűnt meg. Munkavállaló foglalkoztatására, annak részleteire vonatkozó információt külső személynek csak az érintett felhatalmazásával adhatunk.”

Az, hogy nem történt elbocsátás, önmagában nem jelenti azt, hogy nem váltották le, ezért a 444 is megkereste az ügyben az OMSZ-t, amely úgy válaszolt, hogy etikai szabályzatai szerint minden mentődolgozót megillet a véleménynyilvánítás szabadsága. „Értéknek tartjuk a szabad lelkiismerettel megválasztott politikai, vallási és más világnézeti meggyőződéseket. A mentőszolgálatnál sokezer bajtársunk dolgozik különféle világnézettel” - írták, hozzátéve, Kádár Balázs ma is az OMSZ mentőorvosa, de egyéb, személyére vonatkozó információt csak a felhatalmazásával adhatnak ki.