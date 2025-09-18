Orbán Viktor: A svéd nép a barátunk, de a kormányuk nem Magyarország barátja

Orbán Viktor;Svédország;svédek;

2025-09-18 21:29:00 CEST

A magyar miniszterelnök csütörtökön megint üzent Ulf Kristersson svéd kormányfőnek.

A svéd nép a barátunk, a svéd kormány azonban nem Magyarország barátja – írta Orbán Viktor csütörtökön az X-en a svéd kormányfőnek üzenve.

Az MTI szerint bejegyzésében a miniszterelnök hét pontban összegezte azokat az eseteket, amikor a svéd kormány Magyarország ellenében cselekedett. „Rövid emlékeztető” – írta a kormányfő, és elsőként azt említette, amikor Svédország szerinte beavatkozott a gyermekvédelminek nevezett törvény, majd a szuverenitásvédelmi törvény miatt indított kötelezettségszegési eljárásokban.

„Önök megszavazták, hogy a magyar egyetemek többségét kizárják az Erasmus- és Horizon-programokból, valamint azt is, hogy befagyasszák uniós forrásaink több mint felét”

– közölte Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy beavatkoztak a bíróságon is, amikor a magyar kormány megtámadta az Európai Bizottság „diszkriminatív” Erasmus/Horizon-döntését. Majd megemlítette, hogy a svéd EU-ügyi miniszter megfogadta, hogy „további nyomást gyakorol Magyarországra”, amiért nem támogatjuk Ukrajna uniós csatlakozását.

Orbán szerint a svéd kormány egyike azoknak, amelyek keresztülvitték a „migrációs paktumot” annak ellenére, hogy az Európai Tanács korábbi döntése éppen e rendkívül érzékeny ügyben egyhangú szavazást írt elő. Ez közvetlen veszélybe sodorja Magyarország biztonságát – állította.

„Magyarországon sok mindennek lehetne nevezni ezt a viselkedést, de barátságosnak biztosan nem. Minden országnak megvannak a maga problémái. Svédországban a migráció az egyik. Mi azonban, ellentétben önökkel, nem avatkozunk bele mások szuverenitásába vagy belügyeibe, és nem oktatunk ki más országokat – ugyanakkor továbbra is aggódunk önért és a svéd emberekért”

– fogalmazott bejegyzésében a kormányfő.

Amint arról beszámoltunk, tovább gyűrűzik a diplomáciai adok-kapok, miután Orbán Viktor nekiállt kekeckedni Svédországgal, a Die Welt cikkét félremagyarázva azt a valótlan állítást téve, hogy Svédországban tavaly 284 fiatalkorú lányt vontak eljárás alá gyilkosság miatt. A svéd ügyészség közleményben cáfolta a hírt, jelezve, hogy az említett kategóriában a valós szám 4, Orbán Viktor azonban tovább feszítette a húrt és újabb X-bejegyzésben kezdte lefesteni Svédországot úgy, mint ahol apokalipszis zajlik.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök már az első miniszterelnöki megszólaláskor közölte, felháborító hazugság, amit Orbán állít a skandináv országról, majd visszavágott ő is egy valótlansággal, miszerint Magyarországon börtönbe zárják az ellenzéket. Orbán erre közzétette újabb X-bejegyzését, mire a svéd kormányfő ezúttal már hosszú viszontválaszt szentelt a témának, Orbán Viktornak címezve szavait, s emlékeztetve arra, hogy története során Magyarország és a magyarok sok mindent köszönhettek Svédországnak.

A svéd kormányfő ezután nyílt levelet írt Orbánnak. „Kedves Viktor! Tudom, hogy választási kampány folyik az országodban, és most valódi kihívással nézel szembe a hatalomért. De mi nem avatkozunk bele a választási kampányodba, és nem is akarunk annak részesei lenni” – írta Ulf Kristersson. Majd úgy folytatta: „Svédország és a svéd nép mindig is Magyarország és a magyar nép barátai voltak, te is tudod. Magyarország barátai voltunk a kormányod előtt, a kormányod alatt, és azok is maradunk a kormányod után is”. A svéd miniszterelnök ezután történelmi példákat hozott fel.

„Amikor az orosz tankok leverték a magyar szabadságharcot, a magyar nép az ENSZ-hez és a nyugati hatalmakhoz fordult segítségért. Szinte senki sem hallgatott rájuk, de volt egy ország, amely mély szolidaritást mutatott veletek. Ez az ország Svédország volt”

– a többi közt ezt is jelezte Ulf Kristersson.

Mint közölte, Svédország ugyanis kitárta karját a megtorlás elől emigrálók előtt, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a skandináv államban ma több mint 40 ezer magyar származású ember él, akik közül sokan az 1956-os magyar menekültek leszármazottai. Ulf Kristersson mindemellett aggodalmát fejezte ki az elmúlt évek magyarországi eseményeivel kapcsolatban.

„Magyarország végül visszanyerte szabadságát, de a szabadságot meg is kell védeni. Ezért kérdezünk rá, amikor elmész kávézni ugyanazon ország vezetőjével, amely 1956-ban elfojtotta honfitársaid szabadságharcát, és amely ma megtámadja a szomszédotokat, Ukrajnát. Magyarország és a Nyugat nem erősödik meg attól, hogy bezárják az ajtót európai barátaik előtt, vagy hogy megtámadják egymást és azokat az értékeket, amelyek megkülönböztetnek bennünket a barbárságtól – a demokráciát és a jogállamiságot” – fogalmazott.

Végezetül szabad, békés és sikeres választásokat kívánt Magyarországnak, egyben tiszteletét fejezte ki a magyar népnek Svédország nevében, továbbá idézte Orbán Viktor elhíresült 2007-es gondolatait, amelyeket bölcsnek nevezett, miszerint „lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik”.