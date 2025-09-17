Orbán Viktor megint nekiment Svédországnak és most is csúsztatott

Orbán Viktor;Svédország;diplomáciai viszály;kormánypropaganda;

2025-09-17 19:30:00 CEST

Előzőleg egy szolid 7000 százalékos túlzást sikerült megejtenie.

Ütemes léptekkel dolgozik Orbán Viktor azon, hogy lehetőleg minél jobban elmérgesítse a viszonyt Svédországgal: a kormányfő újabb, csúsztatástól sem mentes bejegyzést tett közzé az X-en, amivel azt igyekszik sugalmazni, hogy Svédország gyakorlatilag maga a földi pokol, ezzel szemben Magyarországon minden rendben van.

Mint ismert, Orbán Viktor előzőleg a Die Welt egy cikkét félremagyarázva valótlanul azt állította, hogy Svédországban 284 fiatalkorú lányt tartóztattak le gyilkosság miatt. E szerint a bűnbandák arra használják fel a fiatalkorú lányokat, hogy ők lőjék fejbe az áldozatokat, mivel őket kiskorúként nem lehet felelősségre vonni. Orbán pedig a történtekből levonta azt a tanulságot is, hogy Svédország kiiratkozott a civilizációból és a barbarizmus lett úrrá a skandináv országban. Később a svéd ügyészség cáfolta a magyar miniszterelnök szavait, jelezve, hogy Orbán egy ömlesztett statisztikáról (amelybe általánosságban az erőszakos bűncselekmények tartoztak a 15-17 éves lányok korcsoportjában), állította azt, hogy egytől egyig gyilkosságról van szó, ezzel szemben a valóság az, hogy négy emberölés történt az említett kategóriában, nem pedig 284. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök felháborító hazugságnak nevezte Orbán Viktor szavait, majd válaszul ő is egy valótlansággal kontrázott, azt állítva, hogy Magyarországon börtönbe zárják az ellenzéket.

Úgy tűnik azonban, hogy a teljesen értelmetlen diplomáciai perpatvart a magyar miniszterelnök a szálak elvarrása helyett inkább tovább fokozza: mai X-bejegyzésében két propagandisztikus fotót közzétéve az élet világos és sötét oldalának próbálta beállítani Magyarországot és Svédországot.

A kormányfő egyrészt a következő számokkal rukkolt elő: „Magyarország: 0 robbantás, 0 illegális migráns, 132 elfogott embercsempész, 16 000 feltartóztatott illegális bevándorló csak 2024-ben. Biztonságos, rendezett, kontroll alatt van tartva.” Könnyedén feltűnhet: Orbán Viktor bejegyzéséből valahogy kimaradt egy lényeges részlet, nevezetesen, hogy a kormány több ezer embercsempészt eresztett szélnek, idén júliusig több mint 2500-at.

Svédországról ezzel szemben a következőt állította: „317 bűnbandákhoz köthető robbantás 2024-ben, 32 idén januárban, 62 000 bűnszervezetekhez köthető, 8935 illegális bevándorló, lőfegyveres gyilkosságok aránya egymillióra vetítve 4 fő, az uniós átlag ezzel szemben 1,6.” Majd úgy folytatta, hogy Ulf Kristersson svéd miniszterelnök elismerte, „teljesen világos, hogy nincs kontrollunk az erőszakhullám felett.” Orbán hozzátette, Svédországban szerinte összeomlik a törvény és a rend, mégis Stockholm oktatja Magyarországot a jogállamiságról.

Orbán a bejegyzését egy nagy adag cinizmus keretében egyébként azzal tálalta, hogy „együtt érzünk a svéd néppel – zűrzavarban ragadtak, miközben vezetőik mutogatással töltik az idejüket.”