IDEA: A DK-sok alig ötöde szavazna pártja visszalépése esetén a Tiszára

DK;Idea Intézet;Tisza Párt;

2025-09-19 10:17:00 CEST

Sőt, 22 százalékuk inkább nem is venne részt ilyen esetben a választáson.

A párt visszalépése esetén szeptemberben a DK-szavazóknak csak nagyjából egyötöde szavazott volna a Tisza Pártra, viszont legalább ennyien távol maradtak volna a szavazófülkéktől – derül ki az IDEA Intézet augusztus 31. és szeptember 6. között készített felméréséből.

Az IDEA adatai szerint 2025. szeptemberében a DK támogatói bázisa a teljes népesség 4 százalékát tette ki, ami a biztos szavazó, pártot is választani tudók körében 5 százalékot jelentett, az ősz legelején tehát éppen elérte volna a parlamenti frakció alapításához meghatározott küszöbértéket. A DK-t támogató válaszadókat most arra kérték, mérlegeljék, mit tennének abban az esetben, ha pártjuk nem indulna el a 2026-os országgyűlési választáson. A válaszok arra utalnak, hogy ha nyár végén, ősz elején a DK esetleges visszalépése mellett került volna sor a választásokra,

a párt bázisának csak relatíve kis része, nagyjából ötöde adta volna a szavazatát a Tisza Pártra (18 százalék).

legalább ugyanennyi, sőt, még egy kicsit több DK-szavazó viszont abban volt biztos, hogy ilyen esetben inkább nem is venne részt a választáson (22 százalék).

A DK-tábor jóval több mint egyharmada (41 százalék) valamelyik másik pártra adta volna le a szavazatát, de nem a TISZA Pártra. Egy DK nélkül lebonyolított, szeptemberi választáson

vannak, akik Jakab Péter pártjára (18 százalék) szavaztak volna,

vagy az MKKP-ra (13 százalék),

az MSZP-t (7 százalék) is viszonylag sok DK-szavazó megjelölte alternatívaként,

illetve még más, kisebb pártokhoz is érkeztek volna DK-szavazók.

Az IDEA Intézet szerint tehát a DK szavazótáborának elemzése szeptemberben inkább azt a nézetet erősítheti, hogy a párt esetleges választási visszalépése a TISZA Párt támogatottságát legfeljebb csak kisebb mértékben növelte volna közvetlenül.

A vizsgálat eredményei alapján ha egy szeptember elején sora kerülő országgyűlési választástól a DK távol maradt volna, szimpatizánsainak szavazatai többségében valószínűleg „elvesztek” volna a kormányváltást akaró erők szempontjából. A DK szavazói ugyanis jellemzően otthon maradtak volna, vagy zömmel olyan, kisebb támogatottsággal rendelkező pártokra adták volna voksukat, amelyeknek a mérések szerint semmi, vagy csak minimális esélye van a parlamentbe jutásra.