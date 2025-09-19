Reagált az Országos Kórházi Főigazgatóság: egyetlen hely kivételével október elsejétől mindenütt átveszi az állam a CT/MR vizsgálatok irányítását

egészségügy;CT;Országos Kórházi Főigazgatóság;

2025-09-19 12:29:00 CEST

Egy helyszínen az átadás november 1-jével történik.

Reagált az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ): végre közzétette azt az információt, hogy a CT/MR vizsgálatok előjegyzését, felügyeletét, irányítását október elsejétől egyetlen hely kivételével mindenütt átveszi az állami szolgáltató. Azt is közlik, hogy egy helyszínen az átadás november 1-jével történik.

Mivel még ezek után maradtak nyitott kérdések a CT/MR vizsgálatok államosításával járó előjegyzésekkel kapcsolatban megkérdeztük a Belügyminisztériumot, és az OKFÖ hivatalát is: melyik az az egy szolgáltató, ahol csak november elsején veszik át a feladatot? Ott mi lesz az előjegyzési rend november elsejéig? Hol találjuk azt az országos listát, amelyből mind a betegek, mint a szolgáltatók tájékozódhatnak arról, hogy a jövőben hol kérhetnek novemberre előjegyzést? Időpont októberre ugyanis nincs.

Amint megkapjuk a választ közölni fogjuk olvasóinkkal.

Mint arról csütörtökön beszámoltunk: novembertől a magánszolgáltatók már nem végezhetnek a társadalombiztosítás által finanszírozott CT/MR vizsgálatokat. Ezt a feladatot a jövőben az állam végzi. Az átadás-átvétel nem zökkenőmentes, mert a magánszolgáltatók előjegyzési naptárai október végéig beteltek, ám hiába érdeklődnek nem jutnak információhoz az államosítást irányító hivataloktól (OKFÖ, államtitkárság, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)), hogy mi legyen, milyen részlet szabályok alapján nyithatnak új – novembertől elérhető – előjegyzéseket. Azt is megírtuk, hogy a Népszava a fővárosban, a kerepestarcsai kórházban nincs probléma, ott folyamatos az előjegyzés, az intézmény külön vonalat biztosít a CT/MR jelentkezőknek. (Nem tudjuk van-e és mennyi hasonló eljárás?)