Gyerekhalál a kardiológián - Fekete zászlóval tiltakozott a politikus

Nincs CT az Országos Kardiológiai Intézetben - talán ez is hozzájárult annak a kislánynak a halálához, akit múlt héten nyitott mellkassal szállítottak át egy másik kórházba. Balog Zoltán embertelen-miniszternek cinikus nyilatkozatok helyett a részvétét kellene inkább kifejeznie, majd lemondania a "világszínvonalú" magyar egészségügyben tapasztalható állapotok miatt, a kormánynak pedig azonnal át kell csoportosítania forrásokat a kritikus helyzetben lévő egészségügybe - írja a közösségi portálon Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője, aki az egészségügyért felelős EMMI-nél egy fekete zászló alatt hajtott fejet a 13 éves kislány és a magyar egészségügyi helyzet miatt idő előtt meghalt tízezrek emléke előtt.