Az épületbe éppen új CT berendezést telepítenek.
Egy helyszínen az átadás november 1-jével történik.
Több településen eddig az állammal szerződött magánszolgáltatók fogadták MR vagy CT vizsgálatra a betegeket, de ezek novemberre már nem adnak időpontot, az októberi naptáruk pedig betelt.
Az, hogy pontosan milyen jellegű kapacitásproblémák vannak, már nem derül ki az erről szóló kormányrendelet-tervezetből.
Gulyás Gergely nem volt túl meggyőző a kormányinfón, de hátha az oktatásért és az egészségügyért is felelős belügyminiszter majd az lesz.
A jövő évi költségvetési törvénybe az utolsó pillanatban kerültek bele az egészségügyet érintő jelentős módosítások.
Az egyeztetések megkezdődtek a kormánnyal és reális az esély arra, hogy ebben meg is tudnak állapodni - mondta a főpolgármester Budapest.komm címmel tartott sajtótájékoztatóján.
Egy tizedmásodperc alatt készít teljes körű felvételt a koszorúerekről és a szívről az ország legmodernebb szív-CT készüléke a Semmelweis Egyetemen. Ez a világon az első kifejezetten kardiológiai alkalmazásra fejlesztett CT, amelyet egyidőben két egészségügyi centrumba telepített a gyártó annak érdekében, hogy a centrumok munkatársai részt vegyenek a készülékhez tartozó kiértékelő szoftverek fejlesztésében.
A korábbinál korszerűbb mobil CT működik hétfő reggel óta az ajkai kórházban, a berendezés a végleges CT üzembe helyezéséig látja el a betegeket - közölte a Magyar Imre Kórház megbízott főigazgatója.
Nem használhatják az ajkai kórház CT berendezését, ezért a betegeknek az ilyen vizsgálatokra Veszprémbe kell utazniuk - adta hírül az RTL-Klub szombati híradója.
Műtét után szállított volna a mentő egy beteget a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáról CT-re, ám még a folyosón meghalt – tudta meg a Magyar Nemzet. Az eset azért is furcsa, mert a klinika rendelkezik olyan műtővel, amelyben ott van a legmodernebb képalkotó diagnosztika.
Nincs CT az Országos Kardiológiai Intézetben - talán ez is hozzájárult annak a kislánynak a halálához, akit múlt héten nyitott mellkassal szállítottak át egy másik kórházba. Balog Zoltán embertelen-miniszternek cinikus nyilatkozatok helyett a részvétét kellene inkább kifejeznie, majd lemondania a "világszínvonalú" magyar egészségügyben tapasztalható állapotok miatt, a kormánynak pedig azonnal át kell csoportosítania forrásokat a kritikus helyzetben lévő egészségügybe - írja a közösségi portálon Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője, aki az egészségügyért felelős EMMI-nél egy fekete zászló alatt hajtott fejet a 13 éves kislány és a magyar egészségügyi helyzet miatt idő előtt meghalt tízezrek emléke előtt.
Meghalt az a gyermek, akit a Kardiológiáról kellett a Heim Pál Kórházba szállítani nyitott mellkassal, mert a kardiológián nem volt CT. Mindez pár nappal a kórházi fertőzéses újszülött tragédiája után történt. Balog Zoltán "emberminiszter" lekezelő, pökhendi megjegyzést tett, hogy "inkább örülni kéne, hogy másik kórházban van Computer Tomográf - írja közleményében a párt szóvivője.
Bármit beszélnek is net-szerte, nem volt összefüggés a szívátültetésre váró kislány halála és a CT hiányában szükségessé vált szállítása között – derült ki a lapunknak nyilatkozó Ofner Péter, az Országos Kardiológiai Intézet főigazgatójának szavaiból.
Meghalt az a kislány, akit nyitott mellkassal szállítottak át a gyermekszív klinikáról a Heim Pál Gyermekkórházba, mert előbbiben nem volt CT. A halálhírt a kislány nagymamája közölte a Klubrádió betelefonálós műsorában. A gyereket péntek délelőtt szállították át, este 9-re meghalt. A nagymama elmondása szerint az orvosok 16 napot küzdöttek a kislány életéért.
Olykor akár nyitott mellkassal is, de másik intézménybe kell szállítani az országos kardiológiai intézetből a szívbeteg gyerekeket, ha komputertomográfiára (azaz CT-re) van szükség, mert a kórháznak nincs ilyen eszköze. Miután az intézetben szinte futószalagon végeznek különleges műtéteket, például itt zajlik a veleszületett szívbetegségek kezelése, a gyermekszív-transzplantáció, hetente egy gyerek biztosan utazik a szomszédos István vagy a Heim Pál kórház diagnosztikai részlegére.
Átadták a megújult Visegrádi utcai szakrendelőt, ezzel lezárult egy tízéves fejlesztési program, amelynek során a XIII. kerületi több orvosi rendelőt korszerűsített.
Hónapokat is késhet a daganatos betegségek diagnózisa és kezelése a várólisták miatt: az akár egy-két hónapos CT és akár két-hat hónapos MR várakozás elfogadhatatlan, ahogyan az is, hogy a körülmények a magánellátásba kényszerítsék a betegeket, akik ezzel elveszítik a vizsgálatokhoz nekik járó tb támogatást – szögezte le Lakos István, a rákbetegeket képviselő Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke egy budapesti szakmai konferenciát követően.
Ki mondta, hogy egy radiológus nem lehet Indiana Jones? Samuel Brown New York-i üzletember 1909-ben Egyiptomba utazott, hogy a Kairói Múzeumtól két ókori múmiát és két koporsóaljat vásároljon az Albanyi Történelmi és Művészeti Múzeum számára,melynek igazgatósági tagja volt.