Szabad Európa: Orbán Viktor zárt körben elismerte, hogy egyáltalán nincs garancia a Fidesz 2026-os győzelmére

És azt is, hogy a Harcosok Klubja szervezése nem igazán sikeres. Magyar Péter ellen már eddig sem működő fogásokról, így a közbeszéd uralásáról, a szakmai viták megnyeréséről, a fiatalok visszaszerzéséről és lejárató hangfelvételekről is szó eshetett.