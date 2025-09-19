550 millió euróval puhítaná Orbán Viktort az Európai Bizottság, hogy a magyar miniszterelnök ne vétózzon

Európai Unió;Oroszország;Magyarország;Orbán Viktor;szankciók;vétó;EU-s támogatás;

2025-09-19 16:25:00 CEST

Az orosz LNG importjának a betiltásához kell a magyar miniszterelnök jóváhagyása is, az Ursula von der Leyen vezette brüsszeli testület pedig hajlik arra, hogy befagyasztott EU-s támogatást oldjon fel ezért.

550 millió euró befagyasztott forrást akar felszabadítani Magyarországnak az Európai Bizottság, hogy Orbán Viktor ne vétózza meg az Európai Unió új szankciót Oroszország ellen – írja két forrására hivatkozva a Financial Times. A büntetőintézkedéseknek ebben a körében – már a tizenkilencedikben azóta, hogy Vlagyimir Putyin parancsára az orosz hadsereg 2022. február 24-én lerohanta Ukrajnát – a többi között az orosz LNG importjának a teljes tilalma szerepel már 2027. január 1-től.

Bár Magyarországot ez az importtilalom kevésbé érinti, csak mostanában kezdtünk el kis mennyiségű orosz LNG-t venni, az Orbán-kormány kitartóan ragaszkodik az orosz energiahordozókhoz. Brüsszeli körökben most azt remélik, hogy 550 millió euró (átszámítva körülbelül 215 milliárd forint) forrás felszabadításával Orbán Viktor lemond a vétóról az Európai Tanácsban.

Ez az 550 millió euró egyébként a 90 százalékát jelenti annak az összegnek, amelyet adminisztrációs kiskapukon át az Orbán-kormány korábban már elkért az Európai Bizottságtól. Ebben a kérvényben a magyar kabinet a 2021-2027-es EU-s költségvetés félidős felülvizsgálatára hivatkozott. Egy korábbi esetben Magyarország már hozzájutott 157 millió euró befagyasztott EU-s forráshoz.

Kohéziós, vagyis felzárkóztatásra és fejlesztésre szánt EU-s pénzekről van szó, amelyekből nagyságrendileg 8,4 milliárd eurót zároltak, egy részét korrupciós kockázat miatt, amíg mintegy 2,6 milliárd euróhoz az alapjogi aggályok miatt nem férünk hozzá. Mint megírtuk, a támogatás felülvizsgálata az elmúlt hónapokban főképp azért lett fontos, hogy a 2021-2027 közötti hétéves költségvetésben az új célokra, így a védelmi fejlesztésekre és a lakhatásra is többet költhessenek a tagállamok, és az eddiginél nagyobb mozgásterük lehessen átcsoportosításra.

Az EU-s szankciók bejelentése előtt néhány nappal amerikai részről Chris Wright energiaügyi miniszter és maga Donald Trump elnök is figyelmeztetett, hogy az EU, illetve a NATO tagországai álljanak le az orosz kőolaj importjával. Erre magyar részről mély hallgatás volt a válasz, aztán Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón kijelentette, a magyar kormány magyar érdekeket képvisel, Magyarország pedig fenntartja a vásárlást a biztos elérhetőség és az ár miatt. Szerinte Európának hosszú távon az lenne az érdeke, hogy gazdasági együttműködésre törekedjen Oroszországgal. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány elítéli, hogy Oroszország a nemzetközi jogot megsértve háborút indított Ukrajna ellen, de Európa válaszai közül a szankciók hatásait érdemes vizsgálni, különösen az európai és az orosz gazdaságra gyakorolt következményeiket. – Az elmúlt három évben az orosz gazdaság növekedési üteme lényegesen meghaladta az európaiét. A szankciós politika így, bár érthető morális alapokra épült, teljesen eredménytelennek bizonyult – értékelte a helyzetet a Miniszterelnökséget vezető miniszter.