2025-09-19 16:55:00 CEST

Pintér Sándor emberét nevezték ki Mészáros Lőrinc egyik legfontosabb cégének élére

Az a Czájder Gábor lett a MÁV beruházásaiban alvállalkozóként dolgozó V-Híd Network Kft. ügyvezetője, aki korábban a jelenlegi belügyminiszterrel őrző-védő céget alapító egykori kabinetfőnök beosztottja volt az ORFK-n.