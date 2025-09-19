Pintér Sándor emberét nevezték ki Mészáros Lőrinc egyik legfontosabb cégének élére

Czájder Gábort nevezte ki a V-Híd Network Kft. ügyvezetőjének a cég taggyűlése szeptember 11-én – írja a 444, megjegyezve, hogy az egyik legfontosabb V-Híd leányvállalat eddigi ügyvezetőit visszahívták csakúgy, ahogy a V-Híd csoport több, döntéshozói pozícióban lévő emberét, köztük elsőként a vezérigazgatót, Sárváry Istvánt. – A taggyűlésről készült jegyzőkönyvből – amely nyilvánosan elérhető a cégbíróságon keresztül – kiderül, Mészáros Lőrinc kérésére nem a cég, vagy az anyacég székházában, hanem az MBH Bank Váci utcai központjában hozták meg a döntést – tették hozzá.
A lap felidézte, hogy Mészáros Lőrinc V-Híd-ja gyakorlatilag monopol helyzetben végzi a MÁV beruházásait. 2023-ban a cégből származó közel 51 milliárdos profitot egy az egyben kivette a felcsúti milliárdos. – Eközben a valódi munkát azok az alvállalkozók végzik, akiknek esetenként szerződésük sincs. Ha pedig nagy nehezen lesz is, kérdéses, hogy mikor és mennyit fizetnek nekik, többen a csőd szélére kerültek emiatt. Ezek az alvállalkozók jellemzően azzal a leányvállalattal vannak kapcsolatban, amelyet mostantól Pintér embere, Czájder Gábor irányít – olvasható a 444 írásában.
Az új vezető, Czájder Gábor kinevezésének hátteréhez azt írták, hogy Pintér Sándor 1997-ben, több másik exfőrendőrrel együtt alapította meg a Preventív-Security nevű őrző-védő cégét. Az alapítók között volt például a három éve elhunyt rendőrtábornok, Valenta László, a miniszter későbbi kabinetfőnöke is. Pintért az alapítás után egy évvel nevezték ki először belügyminiszternek, így lemondott a cég igazgatóságában betöltött elnöki pozíciójáról, de bizalmi emberei irányították azt továbbra is.