„Igen, a szószólói tisztségért szeretnék indulni”

2025-09-20 13:16:00 CEST

A Cigány Közösségek Szövetsége elkötelezett a romák hiteles képviselete mellett, és ezzel a Fidesz oldalán a választási aktivitást is támogatja – erről Tatai Ferenc, a szervezet új elnöke beszélt a Népszavának.

„1983-ban születtem, gyerekkorom óta élek Barcson. A Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának romológia szakán szereztem diplomát. Nős vagyok, három gyerek édesapja” – mutatta be magát kérdésünkre Tatai Ferenc, a legnagyobb magyarországi roma szervezet, a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) új elnöke.

A CiKöSz vezetője eredetileg Sztojka Attila fideszes parlamenti képviselő volt, aki összeférhetetlenségi okok miatt, államtitkári kinevezése után vált meg tisztségétől. Utóda, Szűcs Csaba (Kiskunhalas volt alpolgármestere) nemrég lemondott.

A helyette megválasztott Tatai Ferenc tagja az országos roma önkormányzatnak, a CiKöSz frakcióvezetője. Tájékoztatása szerint ezen kívül 2014-től a barcsi roma önkormányzat elnöke, 2019-től a város önkormányzatának Fidesz-KDNP-s képviselője, 2024-től pedig a Fidesz helyi alapszervezetének alelnöke. Az előző ciklusban a Somogy Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese volt.

A CiKöSz új vezetőjeként a legfontosabb feladatai közé sorolta a belső bizalom helyreállítását, a helyi roma közösségekkel való közvetlen konzultációt, fórumok és találkozók szervezését, ahol a kistelepülésen élők is elmondhatják problémáikat. Csökkenteni szeretné a széttagoltságot a roma érdekképviseletben. Országjárásra is készül, valamint a „saját kommunikációs csatornánk” erősítésére. A Cigány Közösségek Szövetsége céljai – hangsúlyozta Tatai Ferenc – változatlanok. „Koordinátoraink megbecsült munkát végeznek országszerte, nem pozíciókban gondolkodnak, hanem a roma közösségeiket segítik” – fogalmazott.

Előző cikkünkben is foglalkoztunk azokkal a CiKöSz-ön belüli konfliktusokkal, amelyek döntően Sztojka Attila személyéhez köthetők, és amelyek a már említett Szűcs Csaba lemondásához vezettek. Aba-Horváth István, az országos roma önkormányzat vezetője szintén lemondott a CiKöSz elnökségi tagságáról. Három szervezet elhagyta a szövetséget.

A Sztojka Attila bizalmi emberének tekintett Tatai Ferenc válaszából kiderült, hogy a maga részéről egyáltalán nem látja tragikusnak a helyzetet.

„Az egyéni érdekek helyett a közösség érdeke a fontos, aki ezzel tud azonosulni, azok velünk is maradnak, néhány kilépés miatt ezen nem fogunk változtatni” – állapította meg Tatai Ferenc. Attól sem tart, hogy a lemondások és kilépések hátrányosan érinthetik a Fidesz melletti választási kampányt. Hiszen – jegyezte meg – a CiKöSz 18 alapító szervezete közül 3 lépett ki. Ez egy olyan szövetség, amely „75 ezer szavazatot tudott szerezni (az országos roma választáson – a szerk.), vagyis 75 ezer roma bizalmát kaptuk meg”.

A CiKöSz – állította – az elmúlt időszak változásait követően is stabil alapokon áll. A kilépések természetes részei egy demokratikusan működő szervezet életének, amelyek Tatai Ferenc szerint lehetőséget adnak arra, hogy a „szövetség tovább erősítse belső egységét és áttekinthetőségét”. A CiKöSz – folytatta – „továbbra is elkötelezett a roma közösségek hiteles képviselete és a közösségépítő munka mellett, ami nemcsak a tagság bizalmát erősíti, hanem a Fidesz melletti választási aktivitást is támogatja, biztosítva, hogy a kampány a közösség érdekeinek megfelelően zajlódjon”.

Aba-Horváth István korábban azt nyilatkozta a Népszavának, hogy a parlamenti választáson a romák – hasonlóan a német kisebbséghez – elindulnak a kedvezményesen elnyerhető, teljes jogú nemzetiségi mandátumért. A választási listát az országos önkormányzat elnökeként ő fogja vezetni. Tatai Ferenc ellenben arról beszélt lapunknak, hogy a romáknak nem a parlamenti mandátumot, hanem a szavazati jog nélküli szószólói posztot kellene megcélozniuk. Érzékeltette, hogy a szószólói tisztségnek ő a várományosa.

Kérdésünkre Tatai Ferenc egyértelművé tette: „Igen, továbbra is úgy gondolom, hogy a szószólói tisztségért szeretnék indulni, nem a teljes jogú mandátumért”.

Ahogyan arról beszámoltunk, a CiKöSz több politikusának is meggyűlt a baja a törvénnyel, például Danyi Sándornak, a Heves megyei roma önkormányzat elnökének és Keszthelyi Ottónak, a fővárosi roma önkormányzat alelnökének (ma már egyikük se tölti be tisztségét). Rafael Lion, Szegeden élő roma jogász úgy tudja, hogy Hajdú-Bihartól Zaláig kilenc megyében folynak – vagy folytak – eljárások ciköszösök ellen.

Erre vonatkozó kérdésünkre Tatai Ferenc kinyilvánította, hogy a Cigány Közösségek Szövetsége „határozottan elhatárolódik minden törvénysértő cselekménytől”. Meggyőződésük ugyanis, hogy csak jogkövető, tisztességes és felelős magatartással lehet hitelesen képviselni a roma közösségeket. A CiKöSz kiáll az ártatlanság vélelme mellett, ugyanakkor azokat a tagokat, akik „jogerősen elítélésre kerülnek, a szövetség elválasztja pozícióiktól”. Tatai Ferenc hozzátette: a CiKöSz minden erejével azon dolgozik, hogy a roma közösségek hangja hitelesen és méltósággal jelenjen meg a közéletben.