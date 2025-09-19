Felszólalhat, de csak videófelvételről Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke az ENSZ New York-i konferenciáján

New York;Egyesült Államok;Palesztin Hatóság;Mahmúd Abbász;kitiltás;ENSZ közgyűlés;leszavazás;

2025-09-19 18:18:00 CEST

Az Egyesült Államok kitiltotta területéről a palesztin vezetőt, de a tagországok elsöprő többsége egy csavarral lehetőséget adott neki, hogy mégis elmondhassa a beszédét.

Az ENSZ Közgyűlése elsöprő többséggel megszavazta azt a határozatot, amely lehetővé teszi Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke számára, hogy virtuálisan mondja el beszédét az ENSZ jövő heti világtalálkozóján, New Yorkban – írja a The Times Of Israel. Kiemelték, az Egyesült Államok csak azért tiltotta ki az országból Abbászt, hogy ne tudjon részt venni a New York-i konferencián, amelyet egyébként az ENSZ közgyűlésének 80. ülésszaka alkalmából szerveztek. Ennek ellenére a tagországok 145-5 arányban, hat ország tartózkodása mellett elfogadta, hogy Mahmúd Abbász előre felvett videónyilatkozatot tehet. Az Egyesült Államok és Izrael is azon öt ország között volt, amelyek a határozat ellen szavaztak.

Az ENSZ most elfogadott határozatban aggodalmát és sajnálatát fejezi ki az Egyesült Államok kitiltó döntése miatt, amely felveti, hogy a lépéssel az Egyesült Államok megsérthette az ENSZ székhelyéről szóló megállapodást, de ezt a vádat Washington tagadja. A Trump-adminisztráció azután lépte meg a kitiltást, hogy a nyugati országok egymás után jelentik be a palesztin állam elismerésének a szándékát.

A The Times Of Israel megjegyezte, az elmúlt években, különösen a Covid-járvány idején, de azután is évekig csak virtuális tanácskozásokat tartottak, videókapcsolaton keresztüli felszólalásokat lehetett hallgatni az ENSZ Közgyűlésén. Ez most megváltozott, és visszatértek ahhoz az általános szabályhoz, hogy a beszédeket személyesen kell elmondani, és ezért kellett a palesztin vezető számára külön határozatot hozni. A közgyűlésen külön tanácskozást tartanak a palesztin kérdés békés rendezéséről és a kétállami megoldás végrehajtásáról.