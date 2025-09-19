Milorad Dodik lemondott elnöki jogköreiről

bíróság;lemondás;Milorad Dodik;Boszniai Szerb Köztársaság;megfosztás;

2025-09-19 20:15:00 CEST

A boszniai szerb elnököt már augusztusban jogerősí bírósági ítélet fosztotta meg a mandátumától.

Hivatalosan is lemondott elnöki jogköreiről Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság (RS) korábbi elnöke, miután nem volt hajlandó elfogadni, hogy a boszniai bíróság jogerős ítéletben fosztotta meg mandátumától – adta hírül a hvg.hu a Capital.ba nyomán. Mint írták, Dodik jogköreit az eddigi alelnökre, Davor Pranjicra ruházta át.

A bosznia-hercegovinai választási bizottság augusztus elején döntött úgy, hogy megfosztja hivatalától Dodikot, miután a boszniai fellebbviteli bíróság megerősítette az elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta. Azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt nemzetközi főképviselő döntéseit, sőt, aláírta az ő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt. A volt elnök mindeddig ragaszkodott ahhoz, hogy nem fogadja el az ítéletet.

Emlékezetes, Orbán Viktor magyar miniszterelnök barátjaként fogadta azután is Milorad Dodikot, miután jogerősen elítélték. A büntetőeljárás azért indult ellene, mert az általa vezetett Boszniai Szerb Köztársaság törvényhozása olyan jogszabályt fogadott el, amit alá is írt, amely dacol a polgárháború megakadályozása érdekében fellépő bosznia-hercegovinai nemzetközi főképviselő döntéseivel, azokat nem hajtotta végre.

A négy nappal az ítélethirdetést követő látogatásról sem az MTI-ben, sem Orbán Viktor Facebook-oldalán nem számoltak be, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanakkor közzétett pár fotót, megjegyezve, „Magyarország nemzetbiztonsági érdeke a stabilitás a Nyugat-Balkánon, az ezzel ellentétes külső beavatkozások mind károsak és veszélyesek. A nyugat-balkáni emberek döntéseit tisztelni kell, azok megkérdőjelezése veszélyezteti a térség stabilitását és békéjét”.