Hiába utalt rá a miniszterelnök, valójában nem az MLSZ szokta intézni Orbán Viktor magánrepülőzéseit külföldi focimeccsekre

2025-09-18 11:21:00 CEST

Ezért ezekre vonatkozóan nem is rendelkezik adatokkal.

Közérdekű adatigényléssel fordult a Magyar Labdarúgó Szövetséghez (MLSZ) a 444, hogy megtudja, 2010. június 1. és 2025. szeptember 10. között hány alkalommal, milyen utazásokra (indulási és érkezési település, ill. esemény megnevezése), valamint mekkora összegért biztosítottak repülőjegyet magántulajdonú repülőgépekre Orbán Viktor miniszterelnök számára.

Orbán Viktor ugyanis nemrég a legutóbbi, titkos dublini magánrepülőzéséről az Öt médiának adott interjújában a magyar futballválogatott külföldi focimeccseire történő magángépes kiutazásairól azt mondta: „Az én utamat ilyenkor a magyar állam fizeti, mert az MLSZ meghívására megyek, és akkor kifizeti a magyar kormány ezt az MLSZ, azt hiszem, az MLSZ-nek. Így történik ezzel. Ez azért történik így, mert miután a parlament ezt végigvitatta, mint egy nagy ügyet, és határozatot hozott, hogy hogyan kell kezelni az ilyen helyzeteket, abból ez következik. Tehát azért van így, mert én betartom azt, amit egyébként a parlament döntött.”

Az MLSZ-től Vági Márton főtitkár válaszolt a portálnak, aki közölte,

„Az Ön által megjelölt időszakban nem volt olyan, a Magyar Labdarúgó Szövetség által finanszírozott utazás, amilyenre az Ön kérdése irányult. Erre tekintettel az Ön által feltett kérdésekre vonatkozóan a Magyar Labdarúgó Szövetség nem rendelkezik adatokkal.”

Miután a kormányfő azt mondta, a kormány szokta kifizetni a jegyét, a 444 közérdekű adatigényléssel fordult az összes minisztériumhoz, hogy kiderüljön, 2010 óta hányszor és mennyiért reptették magánrepülőgéppel a miniszterelnököt. Ez a válasz még nem érkezett meg.