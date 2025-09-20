Kibertámadás érte az éjjel a brüsszeli repülőteret

légi közlekedés;Brüsszel;kibertámadás;járattörlés;Zaventem repülőtér;

Járattörlésekre és késésekre is számítani kell.

Járattörlések és jelentős késések várhatók a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren szombaton, miután az éjszaka kibertámadás érte a légikikötőt – tudatta a repülőtér.

A közlemény szerint

a támadás az utasfelvételért és a beszállásért felelős eszközöket érintette, így vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz.

A repülőtér üzemeltetője figyelmeztetett, hogy a hiba elhárításáig csak a helyszíni utasfelvétel elérhető, valamint arra kérte az embereket, utazás előtt ellenőrizzék járatuk információit.