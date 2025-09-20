A török elnökkel tárgyal jövő csütörtökön a Fehér Házban Donald Trump

Washingtonban, a Fehér Házban tárgyal Recep Tayyip Erdogan török elnök jövő csütörtökön – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken, a közösségi oldalán.
Donald Trump a találkozó témái között említette
a kereskedelmi és katonai megállapodásokat, valamint a polgári és katonai repülőgépeket érintő nagyszabású üzleteket.
Az amerikai államfő jelezte, hogy Boeing repülőgépek eladása, valamint F-16-os vadászgépekre vonatozó jelentős üzlet van napirenden, ahogy folytatódnak az F-35-ös új típusú harcászati repülőgépekre vonatkozó megbeszélések is. „Erdogan elnök és én mindig nagyon jó kapcsolatot ápoltunk” – írta Trump.
Recep Tayyip Erdogan jövő héten New York-ban részt vesz és felszólal az ENSZ Közgyűlés plenáris ülésén is.