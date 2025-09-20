Magyar Pétert indítja a Tisza Hegyvidéken

Hegyvidéken is dönthetnek majd a Tisza-szimpatizánsok arról, hogy ki legyen a jelölt, vagy már eldőlt, hogy ő lesz? – erről kérdezte Magyar Pétert a Tisza adományosztó kórházjárásának első, budapesti állomásán, a Szent János Kórháznál a Telex.
A Tisza Párt elnöke közölte,
„szívesen megválaszolom ezt a kérdést, és legalább meglesz a headline, és nem azt fogjuk olvasni a Telexen, hogy milyen adományozás zajlott. Nem, itt nem lesz, úgy döntött a párt elnöksége, hogy senkit nem teszünk ki annak, hogy velem kelljen versenyeznie.”
Magyar Péter hozzátette, hogy mind a másik 105 körzetben lesz előválasztás.Bár az utcán akarták tőlük átvenni, némi vita után be tudták vinni Magyar Péterék az adományokat a Szent János Kórház területére