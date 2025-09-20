Rétvári Bence: Egy tragédia kapcsán a kegyeletet, emberi méltóságot és a gyászt kell mindenkinek szem előtt tartania, és nem a politika részévé tenni azt

Rétvári Bence;rendőrkapitány;Hódmezővásárhely;Belügyminisztérium;

2025-09-20 14:41:00 CEST

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, visszataszító, hogy egyesek politikai hasznot akarnak húzni egy személyes tragédiából.

„Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus haláláról. Együttérzésemet fejezem ki az elhunyt családjának, szeretteinek, munkatársainak” – írja Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.

Bejegyzését azzal folytatja, visszataszító, hogy egyesek politikai hasznot akarnak húzni egy személyes tragédiából. „Egy tragédia kapcsán a kegyeletet, emberi méltóságot és a gyászt kell mindenkinek szem előtt tartania, és nem a politika részévé tenni azt” – hangsúlyozza az államtitkár.

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester péntek délután tett közzé Rendkívüli gyászjelentés címmel egy Facebook-bejegyzést, melyben azt írta: „Fájdalomtól és tehetetlen dühtől megrendülten értesültem arról, hogy Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya a mai napon önkezével vetett véget életének. Kiváló családapa, eredményes rendőr, és becsületes polgár volt – ezt senki nem vitathatja.” Márki-Zay Péter feltételezése szerint egy „álhírterjesztő oldal” hat nappal ezelőtt megjelent lejárató cikke állhat a tragédia hátterében. Az írta, hogy tudomása szerint a rendőrkapitány a cikk hatására felajánlotta lemondását feletteseinek, akik azonban kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel továbbra is bizalmukról biztosították.

Péntek este rengetegen gyűltek össze a hódmezővásárhelyi rendőrség előtt, ahol gyertyákkal emlékeztek a rendőrkapitányra.