Rétvári Bence: Egy tragédia kapcsán a kegyeletet, emberi méltóságot és a gyászt kell mindenkinek szem előtt tartania, és nem a politika részévé tenni azt

„Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus haláláról. Együttérzésemet fejezem ki az elhunyt családjának, szeretteinek, munkatársainak” – írja Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.
Bejegyzését azzal folytatja, visszataszító, hogy egyesek politikai hasznot akarnak húzni egy személyes tragédiából. „Egy tragédia kapcsán a kegyeletet, emberi méltóságot és a gyászt kell mindenkinek szem előtt tartania, és nem a politika részévé tenni azt” – hangsúlyozza az államtitkár.
Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester péntek délután tett közzé Rendkívüli gyászjelentés címmel egy Facebook-bejegyzést, melyben azt írta: „Fájdalomtól és tehetetlen dühtől megrendülten értesültem arról, hogy Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya a mai napon önkezével vetett véget életének. Kiváló családapa, eredményes rendőr, és becsületes polgár volt – ezt senki nem vitathatja.” Márki-Zay Péter feltételezése szerint egy „álhírterjesztő oldal” hat nappal ezelőtt megjelent lejárató cikke állhat a tragédia hátterében. Az írta, hogy tudomása szerint a rendőrkapitány a cikk hatására felajánlotta lemondását feletteseinek, akik azonban kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel továbbra is bizalmukról biztosították.
Péntek este rengetegen gyűltek össze a hódmezővásárhelyi rendőrség előtt, ahol gyertyákkal emlékeztek a rendőrkapitányra.Márki-Zay Péter: Önkezével vetett véget életének Hódmezővásárhely rendőrkapitánya