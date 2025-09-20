Lázár János: Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem

Lázár János;rendőrkapitány;Hódmezővásárhely;

2025-09-20 14:32:00 CEST

„Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember” – közölte az építési és közlekedési miniszter.

„Szabó Zsolt rendőrkapitánnyal csupán néhány alkalommal találkoztunk. Nem ismertem jól, nem volt vele sem személyes, sem szakmai kapcsolatom. Így konfliktusom sem” – írja Lázár János építési és közlekedési miniszter a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálával kapcsolatban a Facebook-oldalán.

A tárcavezető hozzáteszi:, „A tragikus halálát politikusi számításból magyarázókat viszont jól ismerem: gyenge és silány emberek. Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember. Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig.”

Lázár János bejegyzését azzal zárja: „az ebből politikát csinálók megvetésétől; korábban merényletekről ábrándozók, most pedig öngyilkossággal kufárkodók iránt érzett dühömtől is erősebb a részvétem. Nyugodjon békében kapitány úr!”

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester péntek délután Rendkívüli gyászjelentés címmel tett ki egy Facebook-bejegyzést, melyben azt írta: „Fájdalomtól és tehetetlen dühtől megrendülten értesültem arról, hogy Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya a mai napon önkezével vetett véget életének. Kiváló családapa, eredményes rendőr, és becsületes polgár volt – ezt senki nem vitathatja.” Márki-Zay Péter feltételezése szerint egy „álhírterjesztő oldal” hat nappal ezelőtt megjelent lejárató cikke állhat a tragédia hátterében. Az írta, hogy tudomása szerint a rendőrkapitány a cikk hatására felajánlotta lemondását feletteseinek, akik azonban kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel továbbra is bizalmukról biztosították.

Péntek este rengetegen gyűltek össze a hódmezővásárhelyi rendőrség előtt, ahol gyertyákkal emlékeztek a rendőrkapitányra.