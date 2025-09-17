Charlie Kirk szelleme kísért Európában

szélsőjobb;Franciaország;Ausztria;Olaszország;Marine Le Pen;Matteo Renzi;Aleksandar Vučić;Matteo Salvini;Giorgia Meloni;Charlie Kirk;

2025-09-17 21:01:00 CEST

A trumpista aktivista múlt heti meggyilkolását a kontinens szélsőjobboldali pártjai arra használták fel, hogy támadást intézzenek a baloldal ellen.

Charlie Kirk megölése még jobban elmélyíti az ellentéteket a különböző politikai táborok között, illetve ezt a folyamatot egyértelműen felgyorsította. Keddi számunkban megjelent „Megnyomták a szokásos gombot” című cikkünkben megírtuk, hogy a magyar kormánypropaganda miként használja uszításra a történteket. De más országokban is hasonló stratégiát követ a szélsőjobb.

Az amerikai aktivista Charlie Kirk az olasz belpolitikát is felkavarta. A nyomozók szerint a feltételezett gyilkos, Tyler Robinson az egyik, a gyilkos fegyverben talált hüvelyre a „bella ciao” szavakat vésette. Ez az egyik legismertebb olasz partizándal a Fischia il vento (Fütyül a szél) mellett. A pontos eredete nem ismert, de elméletileg egy XIX. század végi népdalon alapul, amelyet az észak-olaszországi rizsföldek női munkásai énekeltek a kemény körülmények elleni tiltakozásul. Kevés bizonyíték van arra, hogy a dal a második világháború alatt sokszor felcsendült volna, a mostani változata csak azután terjedt el az igazságtalanság és az elnyomás elleni ellenállás himnuszaként.

Az összes jelentős olasz lap napok óta címlapján foglalkozik a utahi gyilkossággal. S a kivételes érdeklődés nemcsak a partizándalnak köszönhető, hanem Giorgia Meloni miniszterelnök fellépésének is.

Szombati beszédében kifogásolta Piergiorgio Odifreddi matematikus és publicista, a baloldali politikai kulturális élet prominens alakjának kijelentését. Odifreddi ugyanis azt mondta, hogy Martin Luther King 1968-as meggyilkolása „teljesen más” volt, mint a MAGA-mozgalom képviselőjének múlt szerdai meg-

gyilkolása.

Meloni Odifreddi kijelentését „embertelennek és ijesztőnek” minősítette, és így folytatta: „Szeretném megkérdezni ezt a jeles professzort: úgy gondolja, hogy vannak olyan személyek, akiket megölni jogos, mert mások a meggyőződéseik? Vagy hogy kevésbé elítélendő megölni valakit, akinek nem osztjuk a véleményét? Vagy hogy meg lehet érteni az ilyen emberekre való lövés iránti vágyat?” Meloni szerint az Odifreddihez hasonló kijelentések arra utalnak, „hogy a gyűlölet és a politikai erőszak drámai módon visszatér a valóságba, amit éppen azok szítanak, akik az Olasz Testvérek más képviselőit vádolják gyűlöletkeltéssel”. (Az Olasz Testvérek Giorgia Meloni pártja.)

Luca Ciriani, a parlamenttel való kapcsolattartásért felelős miniszter szombaton még az „anni di piombo” (ólomévek) időszakára is emlékeztetett, amikor a Vörös Brigádok és más baloldali terrorista csoportok olyan szélsőjobboldali aktivistákat üldöztek, mint a diák Sergio Ramelli. Ramellit 1975 márciusában egy csavarkulccsal ütlegelték, amitől olyan súlyos sebeket szenvedett, hogy ­hetekkel később belehalt fejsérüléseibe.

Meloni már pénteken reagált egy baloldali hallgatói csoport közösségi médiában megjelent bejegyzésére. Ebben egy fotó volt, amin Kirk fejjel lefelé lógott, és alatta a „-1” felirat díszelgett – utalva Mussolini fejjel lefelé lógó holttestére a milánói Piazzale Loreto téren, miután a partizánok 1945 áprilisában lelőtték. „Ezek az úgynevezett antifasiszták – állapította meg Meloni –, így néz ki ma a politikai légkör Olaszországban is.”

Az ellenzéki Demokrata Párt ­vezetője, a szociáldemokrata Elly ­Schlein azzal vádolta a kormányfőt, hogy ő maga is kihasználja a utahi „tragikus eseményt”, és ezzel tovább fűti a már amúgy is feszült légkört. A Zöld és Baloldali Szövetség elnöke, Nicola Fratoianni „mániákus elképzelésnek” minősítette Meloni vádját, miszerint a baloldali erők a Vörös Brigádok terrorjának idejéhez hasonló gyűlöletkeltő légkört teremtenek. A gyűlölet inkább „az olasz jobboldal nyelve”, amelynek „mestere Matteo Salvini, a jobboldali nacionalista Lega párt alelnöke” – mondta Fratoianni.

Matteo Renzi, a kis liberális párt, az Italia Viva vezetője, egykori miniszterelnök felszólította Melonit, hogy „ne állítsa be magát szüntelenül áldozatként”.

Egyelőre nem világos, mit akart kifejezni a feltételezett elkövető, Tyler R. a „bella ciao” idézettel a töltényhüvelyen, de az biztos, hogy Olaszországban ezzel komoly belpolitikai perpatvart idézett elő.

A francia Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés (RN) már csütörtök óta politikai tőkét próbál kovácsolni Kirk meggyilkolásából. A párt igazi hőst látott a trumpista aktivistában. Ez azért is érdekes, mert júniusban egy minnesotai demokrata párti szenátornő és férje meg-

gyilkolása semmiféle reakciót sem váltott ki Marine Le Pen pártjából. Ám Kirk erőszakos halálát lehetőségként használták fel a „baloldal” megtámadására, azzal vádolva, hogy el akarja hallgattatni az ellenfeleit. A francia jobboldal ügyet sem vetett arra: eddig nincs bizonyíték, hogy az elkövető valóban baloldali beállítottságú lett volna. „A baloldal dehumanizáló retorikája és intoleranciája táplálja a politikai erőszakot. Senki sem hagyhatja figyelmen kívül, ez a demokratikus társadalmunkat mérgezi” – fogalmazott Jordan Bardella, az RN pártvezetője az X-en.

Az is a francia szélsőjobb kettős mércéjét mutatja, hogy 2020-ban még azzal vádolta a baloldalt, hogy a rendőri brutalitás elítélésére eszközként használta fel George Floyd, a 46 éves afroamerikai férfi halálát, akit egy fehér rendőr megfojtott. ­Marine Le Pen, az RN akkori vezetője azt mondta Jean-Luc Mélenchon-­ra, az Engedetlen Franciaország (LFI) baloldali populista párt vezéralakjára, hogy megpróbálja „a faji háborúkat Franciaország területére importálni”.

Öt évvel később azonban a szélsőjobb már a baloldal áldozataként tünteti fel magát. Le Pen unokahúgának, a szélsőjobboldali Identité-Libertés párt vezetőjének, Marion Maréchalnak a tanácsadója egyenesen azt írta: „Ne szégyelljük magunkat halála átpolitizálásáért, vagyis azért, hogy hasznossá teszünk egy tragédiát”. Néhány órával a merénylet után Sarah Knafo szélsőjobboldali EP-képviselő pedig arról számolt be, hogy pártja, a Szuverén Nemzetek Európája Kirköt jelöli a Szaharov-díjra, amelyet az Európai Parlament minden évben olyan személynek vagy szervezetnek ítél oda, aki az emberi jogok, a demokrácia és az alapvető szabadságjogok védelmében lépett fel. A szélsőjobbnál nincs megállás.