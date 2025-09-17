Charlie Kirk szelleme kísért Európában

Charlie Kirk megölése még jobban elmélyíti az ellentéteket a különböző politikai táborok között, illetve ezt a folyamatot egyértelműen felgyorsította. Keddi számunkban megjelent „Megnyomták a szokásos gombot” című cikkünkben megírtuk, hogy a magyar kormánypropaganda miként használja uszításra a történteket. De más országokban is hasonló stratégiát követ a szélsőjobb.
Az amerikai aktivista Charlie Kirk az olasz belpolitikát is felkavarta. A nyomozók szerint a feltételezett gyilkos, Tyler Robinson az egyik, a gyilkos fegyverben talált hüvelyre a „bella ciao” szavakat vésette. Ez az egyik legismertebb olasz partizándal a Fischia il vento (Fütyül a szél) mellett. A pontos eredete nem ismert, de elméletileg egy XIX. század végi népdalon alapul, amelyet az észak-olaszországi rizsföldek női munkásai énekeltek a kemény körülmények elleni tiltakozásul. Kevés bizonyíték van arra, hogy a dal a második világháború alatt sokszor felcsendült volna, a mostani változata csak azután terjedt el az igazságtalanság és az elnyomás elleni ellenállás himnuszaként.
Az összes jelentős olasz lap napok óta címlapján foglalkozik a utahi gyilkossággal. S a kivételes érdeklődés nemcsak a partizándalnak köszönhető, hanem Giorgia Meloni miniszterelnök fellépésének is.
Szombati beszédében kifogásolta Piergiorgio Odifreddi matematikus és publicista, a baloldali politikai kulturális élet prominens alakjának kijelentését. Odifreddi ugyanis azt mondta, hogy Martin Luther King 1968-as meggyilkolása „teljesen más” volt, mint a MAGA-mozgalom képviselőjének múlt szerdai meg-
gyilkolása.
Meloni Odifreddi kijelentését „embertelennek és ijesztőnek” minősítette, és így folytatta: „Szeretném megkérdezni ezt a jeles professzort: úgy gondolja, hogy vannak olyan személyek, akiket megölni jogos, mert mások a meggyőződéseik? Vagy hogy kevésbé elítélendő megölni valakit, akinek nem osztjuk a véleményét? Vagy hogy meg lehet érteni az ilyen emberekre való lövés iránti vágyat?” Meloni szerint az Odifreddihez hasonló kijelentések arra utalnak, „hogy a gyűlölet és a politikai erőszak drámai módon visszatér a valóságba, amit éppen azok szítanak, akik az Olasz Testvérek más képviselőit vádolják gyűlöletkeltéssel”. (Az Olasz Testvérek Giorgia Meloni pártja.)Nem áll távol az uszítás a Fidesztől, Orbán Viktor és a pártja holdudvara azonnal baloldalt kiáltott Charlie Kirk meggyilkolása után
Luca Ciriani, a parlamenttel való kapcsolattartásért felelős miniszter szombaton még az „anni di piombo” (ólomévek) időszakára is emlékeztetett, amikor a Vörös Brigádok és más baloldali terrorista csoportok olyan szélsőjobboldali aktivistákat üldöztek, mint a diák Sergio Ramelli. Ramellit 1975 márciusában egy csavarkulccsal ütlegelték, amitől olyan súlyos sebeket szenvedett, hogy hetekkel később belehalt fejsérüléseibe.
Meloni már pénteken reagált egy baloldali hallgatói csoport közösségi médiában megjelent bejegyzésére. Ebben egy fotó volt, amin Kirk fejjel lefelé lógott, és alatta a „-1” felirat díszelgett – utalva Mussolini fejjel lefelé lógó holttestére a milánói Piazzale Loreto téren, miután a partizánok 1945 áprilisában lelőtték. „Ezek az úgynevezett antifasiszták – állapította meg Meloni –, így néz ki ma a politikai légkör Olaszországban is.”
Az ellenzéki Demokrata Párt vezetője, a szociáldemokrata Elly Schlein azzal vádolta a kormányfőt, hogy ő maga is kihasználja a utahi „tragikus eseményt”, és ezzel tovább fűti a már amúgy is feszült légkört. A Zöld és Baloldali Szövetség elnöke, Nicola Fratoianni „mániákus elképzelésnek” minősítette Meloni vádját, miszerint a baloldali erők a Vörös Brigádok terrorjának idejéhez hasonló gyűlöletkeltő légkört teremtenek. A gyűlölet inkább „az olasz jobboldal nyelve”, amelynek „mestere Matteo Salvini, a jobboldali nacionalista Lega párt alelnöke” – mondta Fratoianni.
Matteo Renzi, a kis liberális párt, az Italia Viva vezetője, egykori miniszterelnök felszólította Melonit, hogy „ne állítsa be magát szüntelenül áldozatként”.
Egyelőre nem világos, mit akart kifejezni a feltételezett elkövető, Tyler R. a „bella ciao” idézettel a töltényhüvelyen, de az biztos, hogy Olaszországban ezzel komoly belpolitikai perpatvart idézett elő.
A francia Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés (RN) már csütörtök óta politikai tőkét próbál kovácsolni Kirk meggyilkolásából. A párt igazi hőst látott a trumpista aktivistában. Ez azért is érdekes, mert júniusban egy minnesotai demokrata párti szenátornő és férje meg-
gyilkolása semmiféle reakciót sem váltott ki Marine Le Pen pártjából. Ám Kirk erőszakos halálát lehetőségként használták fel a „baloldal” megtámadására, azzal vádolva, hogy el akarja hallgattatni az ellenfeleit. A francia jobboldal ügyet sem vetett arra: eddig nincs bizonyíték, hogy az elkövető valóban baloldali beállítottságú lett volna. „A baloldal dehumanizáló retorikája és intoleranciája táplálja a politikai erőszakot. Senki sem hagyhatja figyelmen kívül, ez a demokratikus társadalmunkat mérgezi” – fogalmazott Jordan Bardella, az RN pártvezetője az X-en.
Az is a francia szélsőjobb kettős mércéjét mutatja, hogy 2020-ban még azzal vádolta a baloldalt, hogy a rendőri brutalitás elítélésére eszközként használta fel George Floyd, a 46 éves afroamerikai férfi halálát, akit egy fehér rendőr megfojtott. Marine Le Pen, az RN akkori vezetője azt mondta Jean-Luc Mélenchon-ra, az Engedetlen Franciaország (LFI) baloldali populista párt vezéralakjára, hogy megpróbálja „a faji háborúkat Franciaország területére importálni”.
Öt évvel később azonban a szélsőjobb már a baloldal áldozataként tünteti fel magát. Le Pen unokahúgának, a szélsőjobboldali Identité-Libertés párt vezetőjének, Marion Maréchalnak a tanácsadója egyenesen azt írta: „Ne szégyelljük magunkat halála átpolitizálásáért, vagyis azért, hogy hasznossá teszünk egy tragédiát”. Néhány órával a merénylet után Sarah Knafo szélsőjobboldali EP-képviselő pedig arról számolt be, hogy pártja, a Szuverén Nemzetek Európája Kirköt jelöli a Szaharov-díjra, amelyet az Európai Parlament minden évben olyan személynek vagy szervezetnek ítél oda, aki az emberi jogok, a demokrácia és az alapvető szabadságjogok védelmében lépett fel. A szélsőjobbnál nincs megállás.
Bizarr felhívás a pápának: avassák szentté Charlie Kirköt
Németországban a szélsőjobb szintén Charlie Kirk személyében találta meg hősét. „A véleménynyilvánítás szabadságának harcosa (...) egy fanatikus lőtte le, aki gyűlöli az életmódunkat és a vitánkat” – írta Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke az X-en. Pártjának egyik képviselője, Beatrix von Storch még Kirk szentté avatásáért is esdekelt XIV. Leónál: „Santo subito!” (Jelentése: Szent azonnal. II. János Pál pápa 2005-ben bekövetkezett halála után skandálták a Szent Péter téren összegyűlt hívek.) Meglepetés lenne azonban, ha a pápa kapva kapna az alkalmon, s nyilván nem csak azért, mert a szentté avatáshoz két csodára is szükség van.
Björn Höcke türingiai képviselő a „baloldali erőszakot” vélte felfedezni a gyilkosság mögött. A baloldalnak már nincsenek érvei, így brutálissá válik: bírósági visszaélések, erőszak, most támadás – ezek már Maximilian Krah szintén AfD-s képviselő szavai, akinek mentelmi jogát múlt csütörtökön felfüggesztették a Kínához fűződő kapcsolataival kapcsolatos vizsgálat miatt.
A svéd szélsőjobb sem kivétel. A több mint 1800 tagot számláló Konservativa Förbundet diákszervezet véleménycikket tett közzé az Expressen bulvárlapban. Ebben azzal vádolják a baloldalt Svédországban és külföldön, hogy a konzervatívokat illegitimnek, veszélyesnek és antidemokratikusnak állítja be. Ám később épp a baloldal kezd lövöldözni – vonták le a következtetést. Az X-en Richard Jomshof képviselő, a Svéd Demokraták (SD, szélsőjobb párt) egyik történelmi vezetője Kirk családi fotóját közölte feleségével és gyermekeivel, a képhez pedig azt írta: – Ez az, amit a baloldal gyűlöl.
Brüsszelben Charlie Weimers európai parlamenti képviselő az Európai Parlament ülésén azt akarta elérni, hogy imádkozzanak az elhunytért, és tartsanak egy spontán megemlékezést. Az ülést vezető elnök azonban elutasította ezt, mire a szélsőjobboldali EP-képviselők az asztalukon dörömböltek.
A közösségi oldalakon a dán szélsőjobb elnöke, Morten Messerschmidt megosztott egy üzenetet, amelyet táborának számos alakja közvetített: „Charlie vagyok” – állt a bejegyzésben. Ausztriában az Egyesült Államok bécsi nagykövetsége kis emlékhelyet állított fel Kirk tiszteletére, ahol Martin Sellner szélsőjobboldali politikai aktivistát is felfedezni vélték.
Aleksandar Vučić szerb elnök sem hagyhatta ki a lehetőséget. Az Informer nevű propagandatelevízióban Kirk megölése kapcsán megállapította, őt is erre a sorsra akarták juttatni: a diáktüntetők szeptember végén ki akarták hívni egy vitára, de valójában nem véleménycserét akartak vele, hanem meg akarták ölni. Vučić már nemegyszer állította, hogy az életére akartak törni.
A keddi Magyar Nemzetben Bayer Zsolt gyertyagyújtásos megemlékezésre hívta a Kirköt gyászolókat az USA budapesti nagykövetségéhez. A rövid írásba belefért egy mondat a „többszörösen büntetett előéletű, drogos fekete bűnöző” George Floydról, aki 2020-ban Minneapolisban rendőri erőszak következtében halt meg, és aki miatt szerinte „lángba borították” Amerikát.