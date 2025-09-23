Égeti a pénzt az Orbán-kormány, saját hatáskörben még 3750 milliárd forint pluszkiadásról döntött július végéig

Orbán-kormány;költségvetés;Belügyminisztérium;állami kiadások;

2025-09-23 09:30:00 CEST

Olyan tételekről van szó, amelyek nem szerepeltek a költségvetési törvényben.

Évek óta nem lehet komolyan venni az Orbán- kormány költségvetési terveit, ezt jól példázza az idei büdzsé végrehajtásnak alakulása is. A fideszes parlament tavaly decemberben

az idei büdzsét 42 851 milliárd forintos kiadással fogadta el, ezzel szemben a Magyar Államkincstár (MÁK) adataiból az derül ki, hogy a kabinet 46 602 milliárdra emelte a kiadási előirányzatot.

A MÁK számai a július végi, vagyis csak az első hét hónapban megszületett kiadásnövelő intézkedéseket tartalmazzák. Eszerint az idei kiadások 3750 milliárd forinttal lesznek magasabbak a költségvetési törvényben elfogadottnál. Ez már a nettó kiadásnövekedés, ide nem értve azon belső átcsoportosításokat, amelyek nullszaldósak voltak.

A kiadásnövelésnek három elkülöníthető csoportja van: az egyik az úgynevezett felülről nyitott kiadások – ilyen például a nyugdíj – ahol ki kell fizetni az előre nem tervezett, nem látott kiadásokat függetlenül attól, hogy mivel számoltak. A pluszkiadások nagy része – jellemzően ilyen a honvédelemnél látható ezermilliárdos túllépés - az előző évekről húzódik át. Vagyis ezekről korábban már döntött a parlament, például egy bizonyos fegyverrendszer beszerzésről, ami késedelmes szállítás miatt nem valósult meg időben – ezért az idei várható kiadások között kell nyilvántartani. Illetve vannak azok a tételek, amelyekről a kormány határozatban dönt, így a kiadási keret megemeléséről – ám nem tesz hozzá pénzt, ezért ezek ilyenkor a hiányt növelik. A gond mindezzel az, hogy a kormány elvileg csak végrehajthatja a költségvetési törvényt, de a gyakorlatban saját hatáskörben dönt több száz milliárdos kiadásokról, holott ez a törvényhozás joga lenne. További járulékos probléma, hogy a fegyelmezetlen gazdálkodás több száz milliárddal emeli meg az amúgy is magas államháztartási hiányt, illetve az államadósságot.

A tárcák közül a legnagyobb mértékben a Belügyminisztérium kiadásai emelkedtek, ami annyiban nem meglepő, hogy ez a legnagyobb költségvetéssel rendelkező tárca, hiszen az oktatás, a szociális szféra és az egészségügy is ide tartozik. Itt egészen hatalmas mozgásokat láthatunk,

a Belügyminisztériumnak csak az igazgatási kiadásait 410 milliárddal (!) fejelték meg, így 432 milliárd megy a tárca működésére – holott láthatóan erre a célra eredetileg csak 21 milliárdot szántak.

De 57 milliárddal költhet többet a rendőrség, 33 milliárddal az Országos Kórházi Főigazgatóság, és 174 milliárddal az egészségügyi intézmények – ami lehet indokolt is, de ezeket az emeléseket a kormány suba alatt vitte véghez, így nem lehet tudni, hogy minden egyes forintot a megfelelő célra használnak-e. A HM költségvetése – a már említett okok miatt – 958 milliárddal lehet magasabb az eredetileg tervezettnél, az összeg túlnyomó része (közel 900 milliárd) a Magyar Honvédség többlettámogatására megy el, de biztos ami biztos alapon 12 milliárddal megemelték a sportegyesületek támogatását is – így az idén a tervek szerint 29 milliárdot költenek erre a célra.

Ha egy költségvetési szerv vagy egy költségvetési kiadási sor kedvezményezettje jól fekszik a kormánynál, akkor az eredeti előirányzat akár 20-50 százalékát is megkaphatja plusztámogatásként. Példa erre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amely minden évben lényegesen többet költhet, mint amennyit a törvény engedélyez. Az idén 20 milliárddal emelték meg az egyetem büdzséjét, ez több mint 50 százalék az eredeti 37 milliárdos előirányzathoz képest. A nemzetközi beruházásokon alapú vasúti fejlesztések sorát 20 milliárddal fejelték meg, így Mészáros Lőrincnek és kínai barátainak idén 220 milliárd forint jut a Budapest-Kelebia (Belgrád) vasútvonal építésre.

Nagy csókosa a kormánynak Balássy Gyula, akinek cégein keresztül az elmúlt években több száz milliárd forintot égetett el a kormány. Idén eredetileg kormányzati kommunikációra és nemzeti konzultációkra 39,5 milliárd forintot terveztek. De láthatóan a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinet nem fért belel ebbe a „szűk” büdzsébe, ezért a júliusi végi állapotok szerint az idei keretüket a kormány 69,3 milliárd forintra emelte. Nem lehet kizárni, hogy ez az összeg tovább fog emelkedni, hisz az újabb nemzeti konzultációt július után jelentette be a kormány. (Még ennek a fordítottja is igaz lehet, a kormány vagy legalábbis a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinet már ekkor tudta, hogy nemzeti konzultálni fognak ősszel arról a Tisza Pártnak tulajdonított adótábláról, amelynek létezéséről akkor még a Tisza Pártban sem tudtak.)