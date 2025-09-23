Sokat költ a magyar állam

Az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya Magyarországon a legmagasabb a régiós államok között. Ez derül ki az Mfor.hu összeállításából. Magyarország bruttó nemzeti össztermékének 48,7 százalékát költötte állami kiadásokra 2012-ben, mialatt Szlovákiában 37,8, Lengyelországban 42,2, Csehországban pedig 44,5 volt az újraelosztás aránya. Bulgáriában és Romániában egyaránt 40 százalék alatti ez a szám. Az EU átlaga 49,3 százalék.