Málta is elismeri a független palesztin államot

2025-09-22 14:32:00 CEST

Málta hivatalosan is elismeri a palesztin államot a hétfőn New Yorkban tartandó ENSZ Közgyűlésen – jelentette be a földközi-tengeri szigetország miniszterelnöki hivatala.

Robert Abela miniszterelnök – aki először májusban beszélt kormánya ezen terveiről –, a hét végén már közzétett egy bejegyzést a Facebookon, ahol egy, a Gázai övezetbe eljuttatott máltai élelmiszersegéllyel kapcsolatban azt közölte, a szállítmányt „Málta a palesztin állam elismerésének előestéjén” küldte a térségbe.

A kormányfő történelminek nevezte a lépést, és hozzátette: Valletta továbbra is elkötelezett a régió békéje mellett. Málta régóta támogatja a palesztin államiságra irányuló törekvéseket, miközben Izraellel is diplomáciai kapcsolatokat tart fenn. A néhai palesztin vezető, Jasszer Arafat özvegye, Szuha is élt egy ideig a szigeten.

Vasárnap az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália jelentette be, hogy – a kétállami megoldás előmozdítása érdekében – elismeri a palesztin államot, Franciaország és több más állam pedig várhatóan szintén hétfőn tesz hasonló bejelentést. A független Palesztina gondolatát Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja élesen ellenzi.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter „meggondolatlan döntésnek” nevezte, amely szerinte „csak a Hamász propagandáját szolgálja, és visszaveti a békét”, valamint sérti az iszlamista és más szélsőséges palesztin szervezetek által 2023. október 7-én Izraelben elkövetett mészárlás áldozatainak az emlékét. A Palesztinát független államként elismerő országok száma egyébként meghaladja a 150-et.