Hét ellenzéki képviselő mentelmi jogát függesztették fel a Parlamentben

ügyészség;felfüggesztés;Országgyűlés;mentelmi jog;párbeszéd;Momentum;

2025-09-22 20:27:00 CEST

Az Országgyűlés kétharmados kormánypárti többsége annak ellenére kiadta a politikusokat, hogy a mentelmi bizottság nem javasolta azt. Bedő Dávid a Momentum frakcióvezetője közölte, hét hónap múlva a fideszesek ellen indulnak majd eljárások.

Összesen 18 mentelmi ügyben függesztette fel az Országgyűlés hét ellenzéki képviselő mentelmi jogát a gyülekezési jogot korlátozó jogszabályok parlamenti elfogadtatása elleni tiltakozások, füstgyertyázások miatt. A külön-külön megtartott szavazások többségében a jelenlévők kétharmada 126-129 képviselő nyomott igen gombot, 30-nál is több ellenében, legtöbbször egy-két tartózkodással. A momentumosok közül a legtöbb eljárás (összesen hat) Bedő Dávid frakcióvezető ellen indult, őt követi Lőcsei Lajos négy, Tompos Márton három, Tóth Endre két üggyel, míg Gelencsér Ferencet és Sebők Évát egy-egy ügyben akarja a rendőrség felelősségre vonni, ahogy a Párbeszéd frakcióvezetőjét, Tordai Bencét is. – Kitilthatnak bennünket a parlamentből, megbírságolhatnak, eljárást indíthatnak ellenünk, de mi akkor is kiállunk mindenért, amiben hiszünk. Hét hónap múlva maguk ellen indulnak eljárások, jó vergődést – közölte a fideszes kétharmados többséggel Bedő Dávid.

Lapunk májusban még csak arról számolt be, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész kilenc szabálysértési ügyben hat országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az április 1-jei és május 1-jei demonstrációkon történtek miatt. Ez a lista bővülhetett időközben. Akkor a Legfőbb Ügyészség közleménye szerint a tavaszi demonstrációknál a rendőrség több esetben arra a következtetésre jutott, hogy az eljárást mentelmi joggal rendelkező országgyűlési képviselővel szemben kell lefolytatni. Ezen szabálysértési eljárások a polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, illetve a gyülekezési joggal visszaélés miatt indultak.

Hargitai János, az Országgyűlés mentelmi bizottságának fideszes elnöke pontosította és részletezte, hogy az ellenzéki politikusokkal szemben a rendőrség április 1-jén azt kifogásolta, hogy az Erzsébet hídon tartott bejelentett tüntetés után a Momentum képviselő részben a Petőfi hídhoz, részben a Margit hídhoz vonultak, április 4-én több momentumos az MTVA székháznál Orbán Viktor pénteki fellépése idején ülődemonstrációt tartottak, ahogyan április 14-én az Országház mélygarázsánál is ezt tették. Több más demonstráció is volt még abban a hónapban, amelyeken a füstgyertyát tartották jogsértőnek, egyik esetben kiemelték a színét is, hogy lila volt, másik alkalommal az volt a vád az egyik politikussal szemben, hogy egy belvárosi villamossínen pihent.

Bedő Dávid hétfő délelőtt tette közzé a Facebook-oldalán, hogy levelet kapott a mentelmi bizottság – ahogy írta – állampárti elnökétől, és ott már hét eljárásról tájékoztatták, míg a Momentum képviselőinek összesen 20 ügyet róttak fel. – Mindezt azért, mert kiálltunk a gyülekezési jog mellett. De sebaj, mi akkor is dolgozunk tovább és küzdünk azért, ami a helyes. Nem fognak bennünket megállítani, azon fogunk dolgozni, hogy eltakarítsuk ezeket a gazembereket jövőre – tette hozzá a 2026-os választáson deklaráltan nem induló ellenzéki párt frakcióvezetője.

Az ügyészség felhívta a figyelmet: a szabálysértési eljárásban – ellentétben a büntetőeljárás szabályaival – az országgyűlési képviselő önként lemondhat a mentelmi jogáról, amit azonban az érintettek nem tettek meg. – Amennyiben az országgyűlési képviselő nem mond le a mentelmi jogáról, vele szemben csak akkor folytatható le a szabálysértési eljárás, ha az Országgyűlés felfüggeszti a mentelmi jogát – tették hozzá.