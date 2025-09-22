Kibertámadás miatt állt le több európai repülőtér utasfelvételi rendszere

repülőtér;kibertámadás;zsarolóvírus;

2025-09-22 18:14:00 CEST

Továbbra is késésekkel és járattörlésekkel kell számolniuk az utasoknak, miután szombaton kibertámadás érte a beszállítási rendszerek szolgáltatóját. A brüsszeli, a berlini, a dublini és londoni repülőtereken is fennakadásokról számoltak be, van, ahol kézzel írt beszállókártyák kiállításával történik az utasregisztráció.

Zsarolóvírus áll azon pénteki kibertámadás mögött, amely még most is fennakadásokat okoz több európai, köztük a brüsszeli, a berlini, a londoni, és a dublini repülőtér utasfelvételi rendszerében – közölte az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) hétfőn.

Több európai repülőtéren továbbra is késésekkel és járatuk törlésével kell számolniuk az utasoknak, miután szombaton kibertámadás érte a beszállítási rendszerek szolgáltatóját. A brüsszeli mellett a berlini, a dublini és londoni repülőterek is informatikai problémák miatt kialakult utasforgalmi zavarokról számoltak be.

Az uniós ügynökség hétfőn megerősítette: a fennakadásokat kibertámadás okozta. Az ilyen támadások kockázata egyre növekvő tendenciát mutat a létfontosságú infrastruktúrára és iparágakra nézve, a nemzeti bűnüldöző szervek bevonásával nyomozás indult az ügyben – közölték.

A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán Ihsane Chioua Lekhlit, a brüsszeli légikikötő szóvivőjét idézte, aki elmondta: az utasregisztráció továbbra is kézzel írt beszállókártyák kiállításával történik, ami jelentősen lelassítja a beléptetési folyamatot. „Az utasfelvétel hétfőn is alternatív módon történik: tollal és papírral” – fogalmazott a szóvivő, de hozzátette: munkatársaik laptopokkal és táblagépekkel is segíti a folyamatot. Lehetőség van továbbá az online utasfelvételre is, melynek során az utasok poggyászcímkéiket saját maguk is kinyomtathatják – fejtette ki.

A légitársaságok a nap folyamán hatvanhárom járatot töröltek, az átlagos késés fél óra. A repülőgépiparban és a védelmi iparban tevékenykedő, amerikai székhelyű RTX multinacionális vállalat tulajdonában lévő Collins Aerospace, a beléptetőrendszer szolgáltatója hétfőn közölte, hogy együttműködik az érintett repülőterekkel. Tájékoztatásuk szerint még dolgoznak az érintett szoftver biztonságos, frissített verzióján, amely a teljes működés visszaállításához szükséges. Azt ígérték, hogy a szoftver teljes működésének helyreállítását segítő frissítés az utolsó szakaszában van.